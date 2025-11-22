聽新聞
公投綁大選 學者：方便人民參與公共事務
立法院會昨三讀修正通過公投法第廿三條條文，未來公投可與大選同日投票。有學者樂見其成表示，公投綁大選投票率會較高，便於人民參與公共事務；但也有學者認為，若公投綁大選，政黨將透過大選與公投拉抬選情，造成公投議題失焦。
台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇贊同公投綁大選，她說，公投綁大選投票率會較高，也較便民。自從公投跟大選脫鉤後，公投投票率非常低，不利人民參與公共事務，公投與大選放在一起，讓人民可以同時表達對大選還有公投的意見，她樂見其成。
東吳大學政治學系教授蘇子喬則表示，公投案與大選不適合一起舉辦，原因有三，首先是全世界九十一個民主國家，有舉辦過全國性公投之中，有六十個國家公投跟大選是完全脫鉤，大多是穩定、成熟的民主國家；卅一個國家公投跟大選同時舉行，多是新興民主國家，也不是常態，公投綁大選並不是主流。
蘇子喬說，公投綁大選也可能變成政黨透過大選、透過公投去拉抬選情，造成公投議題的失焦，一件事的決定、跟人的選擇，盡量不要在一起，避免選民的決定，會受到候選人或政黨因素影響。
此外，蘇子喬說，我國公投門檻其實已相對低，根據公投法規定，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。如果公投綁大選，那四分之一的門檻幾乎變成沒意義，因為大選投票率大約都會有六、七成，因此一定要有相對應措施的調整，畢竟公投的意義是要能精確反映民眾的意見。
