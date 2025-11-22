聽新聞
公投綁大選 學者：方便人民參與公共事務

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
「公投法」修正草案三讀通過，恢復公投綁大選。圖為公投示意圖。 圖／聯合報系資料照片

立法院會昨三讀修正通過公投法第廿三條條文，未來公投可與大選同日投票。有學者樂見其成表示，公投綁大選投票率會較高，便於人民參與公共事務；但也有學者認為，若公投綁大選，政黨將透過大選與公投拉抬選情，造成公投議題失焦。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇贊同公投綁大選，她說，公投綁大選投票率會較高，也較便民。自從公投跟大選脫鉤後，公投投票率非常低，不利人民參與公共事務，公投與大選放在一起，讓人民可以同時表達對大選還有公投的意見，她樂見其成。

東吳大學政治學系教授蘇子喬則表示，公投案與大選不適合一起舉辦，原因有三，首先是全世界九十一個民主國家，有舉辦過全國性公投之中，有六十個國家公投跟大選是完全脫鉤，大多是穩定、成熟的民主國家；卅一個國家公投跟大選同時舉行，多是新興民主國家，也不是常態，公投綁大選並不是主流。

蘇子喬說，公投綁大選也可能變成政黨透過大選、透過公投去拉抬選情，造成公投議題的失焦，一件事的決定、跟人的選擇，盡量不要在一起，避免選民的決定，會受到候選人或政黨因素影響。

此外，蘇子喬說，我國公投門檻其實已相對低，根據公投法規定，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。如果公投綁大選，那四分之一的門檻幾乎變成沒意義，因為大選投票率大約都會有六、七成，因此一定要有相對應措施的調整，畢竟公投的意義是要能精確反映民眾的意見。

公投恢復綁大選 有機會明年選舉適用

現行公投法規定公投與大選脫鉤，遭批「鳥籠公投」，立法院會昨三讀通過修正公投法部分條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立...

不在籍投票 國民黨團「時候到了就推」

藍白推動公投綁大選修法，昨天已在立法院三讀，接下來國民黨立院黨團擬將持續推動「不在籍投票」，讓公民參政權利更加完善。國民黨團書記長羅智強昨表示，「我們現在任何法案都是清單，時候到了就會推，不會預定期程。」黨團首席副書記長林沛祥說，黨團內部尚在討論、凝聚共識。

選罷法3案公投…若綁明年大選 反而有利綠營

立法院會昨三讀通過攸關公投綁大選的公投法修正草案，現有四項公投提案中，攸關選罷法的三案的二階連署到明年三月卅一日止，若加上戶政機關查核，及必要時補件到公告日，有機會與明年十一月廿八日舉行的九合一選舉「綁一起」。不過，目前由民團提出的相關公投提案，是反對藍白推動的罷免連署加嚴，一旦公投綁大選，反而可能讓綠營得利。

新聞眼／公投出鳥籠 朝野都有了「新武器」

「公投法」再修法，未來公投將有機會和大選一起進行，在野透過修公投法，幫民進黨實踐不敢再提起的民主，也凸顯出了綠營這些年來對公投綁大選的態度反覆。不過，公投被放出「鳥籠」，未來將成藍綠都能操作的「政治新武器」，執政的民進黨自然也不會放過這機會，未來朝野對立氣氛到了大選時，恐因公投炒作再升級，因此，各政黨都應節制運用，才能讓「選人」、「投事」有機會雙贏。

恢復公投綁大選遭綠譴責 藍白：教訓民進黨背叛民主無能卸責

藍白今天聯手在立法院會三讀修正通過公投法等多項重大法案，引發民進黨團批評。國民黨團書記長羅智強表示，在野黨恢復公投綁大選...

