選罷法3案公投…若綁明年大選 反而有利綠營

立法院會昨三讀通過攸關公投綁大選的公投法修正草案，現有四項公投提案中，攸關選罷法的三案的二階連署到明年三月卅一日止，若加上戶政機關查核，及必要時補件到公告日，有機會與明年十一月廿八日舉行的九合一選舉「綁一起」。不過，目前由民團提出的相關公投提案，是反對藍白推動的罷免連署加嚴，一旦公投綁大選，反而可能讓綠營得利。

按照現行公投法規定，公投案連署期限截止後，戶政機關必須在六十天內完成名冊查對，若查對後連署人數不足，經通知提案人必須在卅天內補提連署人名冊，人數合於規定後，十天內公告公民投票案成立。

中選會目前進行中的四項公投提案中，除了「憲法法庭違憲宣告之大法官人數不得低於九人規定廢止案」案，由於二階連署期限至明年一月卅一日止，就算加上戶政機關最多六十天的查核，及必要時補件的卅天，最慢在明年五月初就要公告，且必須在明年十一月上旬前完成公投，確定無法與明年十一月廿八日舉行的九合一大選合併舉行。

不過，藍白為了反制民進黨推動大罷免，推動立院去年底在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本，若冒用他人個資連署，處五年以下有期徒刑、拘役或科新台幣一百萬元以下罰金。「人民作主志工團」也針對新法提出三項公投提案。

而這三項提案目前進入二階連署，連署期限至明年三月卅一日，若經過戶政機關查核、補件到確認，最晚可到七月才公告公投案成立，依照先修正的公投法，有機會合併二○二六年九合一選舉一起舉行。