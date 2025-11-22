聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／公投出鳥籠 朝野都有了「新武器」

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
立法院昨三讀通過修正公投法部分條文，明定公投可綁大選。圖為民進黨團在投票前進行內部會議討論。 記者葉信菉／攝影
立法院昨三讀通過修正公投法部分條文，明定公投可綁大選。圖為民進黨團在投票前進行內部會議討論。 記者葉信菉／攝影

「公投法」再修法，未來公投將有機會和大選一起進行，在野透過修公投法，幫民進黨實踐不敢再提起的民主，也凸顯出了綠營這些年來對公投綁大選的態度反覆。不過，公投被放出「鳥籠」，未來將成藍綠都能操作的「政治新武器」，執政的民進黨自然也不會放過這機會，未來朝野對立氣氛到了大選時，恐因公投炒作再升級，因此，各政黨都應節制運用，才能讓「選人」、「投事」有機會雙贏。

民進黨早年將打破鳥籠公投，視為重要政治進程與民主象徵，前主席林義雄為此千里苦行、已故綠委蔡同榮外號「蔡公投」，高雄市長陳其邁更曾說過，不要把公投綁大選視為洪水猛獸。二○一七年民進黨完全執政一年後發動修法，大幅降低公投提案及通過門檻，且規定公投應與選舉同日舉行。

不料，公投綁大選明文入法才不到二年，民進黨馬上自打臉，以二○一八年公投綁大選、造成選務大亂為由，在二○一九再度以人數優勢強行輾壓，讓公投與大選脫鉤，把公投再關回鳥籠。

然而，造成「邊開票邊投票」的選務亂象，該整頓的是選務機關，而非直接沒收掉公投，因噎廢食的做法不合比例原則，過去創黨的理念精神全被棄之不顧。修法後，也使得原本可以併入二○二○年總統大選的公投案被迫往後延，人民公投權利大受影響。

如今在野黨再度打開鳥籠公投，落實了直接民權，但執政黨勢必不會坐以待斃，也會藉由公投進行意識形態炒作，且這並非沒發生過，二○○八年時任總統陳水扁就以「入聯公投」和國民黨「返聯公投」對撞，最後兩案均未過關，但陳水扁藉此拉抬選情的政治目的已達到。

公民投票本是個促進全民討論公共議題的良善機制，卻也能如民進黨在二○○八年把它變成政治手段；賴政府上台後，始終不願和在野黨坐下來好好談，對抗到底的路線，縱使經過大罷免失利仍不變，未來若走上誤用公投的老路，對已紛亂不堪的國內政局，將是再一次傷害。

公投綁大選 大罷免 朝野 國民黨 民進黨 執政黨 賴政府 陳水扁 林義雄

延伸閱讀

公投恢復綁大選 有機會明年選舉適用

公投再次衝破鳥籠 選罷法3公投提案有機會綁2026大選

批沈伯洋沒出息 羅智強：欺負陸配弱小 遇獵人卻裝可憐

當年有遺憾 陳水扁：盼賴總統成在歐洲議會演說第一人

相關新聞

公投恢復綁大選 有機會明年選舉適用

現行公投法規定公投與大選脫鉤，遭批「鳥籠公投」，立法院會昨三讀通過修正公投法部分條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立...

不在籍投票 國民黨團「時候到了就推」

藍白推動公投綁大選修法，昨天已在立法院三讀，接下來國民黨立院黨團擬將持續推動「不在籍投票」，讓公民參政權利更加完善。國民黨團書記長羅智強昨表示，「我們現在任何法案都是清單，時候到了就會推，不會預定期程。」黨團首席副書記長林沛祥說，黨團內部尚在討論、凝聚共識。

公投綁大選 學者：方便人民參與公共事務

立法院會昨三讀修正通過公投法第廿三條條文，未來公投可與大選同日投票。有學者樂見其成表示，公投綁大選投票率會較高，便於人民參與公共事務；但也有學者認為，若公投綁大選，政黨將透過大選與公投拉抬選情，造成公投議題失焦。

選罷法3案公投…若綁明年大選 反而有利綠營

立法院會昨三讀通過攸關公投綁大選的公投法修正草案，現有四項公投提案中，攸關選罷法的三案的二階連署到明年三月卅一日止，若加上戶政機關查核，及必要時補件到公告日，有機會與明年十一月廿八日舉行的九合一選舉「綁一起」。不過，目前由民團提出的相關公投提案，是反對藍白推動的罷免連署加嚴，一旦公投綁大選，反而可能讓綠營得利。

新聞眼／公投出鳥籠 朝野都有了「新武器」

「公投法」再修法，未來公投將有機會和大選一起進行，在野透過修公投法，幫民進黨實踐不敢再提起的民主，也凸顯出了綠營這些年來對公投綁大選的態度反覆。不過，公投被放出「鳥籠」，未來將成藍綠都能操作的「政治新武器」，執政的民進黨自然也不會放過這機會，未來朝野對立氣氛到了大選時，恐因公投炒作再升級，因此，各政黨都應節制運用，才能讓「選人」、「投事」有機會雙贏。

恢復公投綁大選遭綠譴責 藍白：教訓民進黨背叛民主無能卸責

藍白今天聯手在立法院會三讀修正通過公投法等多項重大法案，引發民進黨團批評。國民黨團書記長羅智強表示，在野黨恢復公投綁大選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。