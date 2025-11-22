聽新聞
公投恢復綁大選 有機會明年選舉適用

聯合報／ 記者劉懿萱蔡晉宇張曼蘋李人岳／台北報導
立法院會昨三讀通過修正公投法部分條文，恢復公投可綁全國性選舉。本報資料照片
立法院會昨三讀通過修正公投法部分條文，恢復公投可綁全國性選舉。本報資料照片

現行公投法規定公投與大選脫鉤，遭批「鳥籠公投」，立法院會昨三讀通過修正公投法部分條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立後三個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。公投可綁大選，再次衝破「鳥籠」，中選會表示，將依法、審慎積極研議選務規畫，務求維持選務運作的安定與順利。

民進黨二○一七年以國會多數通過公投法修法，大幅降低公投提案及通過門檻，並規定公投應與選舉同一天舉行；但兩年後，卻以公投綁大選造成選務大亂為由，再度修法讓公投與大選脫鉤，並訂定公民投票日定於八月第四個星期六，自二○二一年起每兩年舉行一次。

今年八月重啟核三公投，同意雖超過不同意票數，但比率未達門檻，公投案不通過。藍白立委提出公民投票法修正草案，恢復公投綁大選，盼增投票率。

立法院會昨天表決公投法修正案時，民進黨團提案「公投前一天放假」，遭藍白立委反對不通過；最後在藍白人數優勢下，三讀通過民眾黨團、國民黨團提案，未來公投可與全國性選舉同日舉行、公民投票日為應放假日。

行政院表示，立院通過的修法，恐怕縮短公投議題的理性討論時間，無法展現真正民意，更可能再次重演邊投票、邊開票亂象。官員指出，公投投「事」，選舉選「人」，如果同時進行，公投恐怕會受到政黨或候選人競爭的影響，模糊公投議題焦點，混淆公投案意旨，無法有效進行社會溝通及理性辯論。

中選會表示，將依法、審慎積極研議選務規畫，務求維持選務運作的安定與順利。公投案相關預算的編列皆有往例，皆會依法及循往例辦理。

目前有四項正進行的公投提案，攸關選罷法的三案，若通過連署，有機會與明年十一月舉行的九合一大選同日登場。對於連署中的公投提案是否綁明年選舉？中選會表示，選務機關會依法辦理選務，無其他評論或回應。

民進黨立委鍾佳濱表示，二○一八年九合一選舉的經驗顯示，公投與選舉同一天舉行，會導致選務亂象，當時還出現一邊投票、一邊開票的狀況。

民眾黨立委黃國昌說，綠委恫嚇人民，聲稱公投綁大選會影響選務，中選會行政廢弛，把責任退推給制度。國民黨立委陳菁徽說，公投曾是民進黨神主牌，但二○一八年敗選後因害怕民意，強行將公投與大選脫鉤。

公投 大選 公投綁大選 九合一選舉 中選會 鍾佳濱 陳菁徽 選罷法 黃國昌 核三

相關新聞

不在籍投票 國民黨團「時候到了就推」

藍白推動公投綁大選修法，昨天已在立法院三讀，接下來國民黨立院黨團擬將持續推動「不在籍投票」，讓公民參政權利更加完善。國民黨團書記長羅智強昨表示，「我們現在任何法案都是清單，時候到了就會推，不會預定期程。」黨團首席副書記長林沛祥說，黨團內部尚在討論、凝聚共識。

公投綁大選 學者：方便人民參與公共事務

立法院會昨三讀修正通過公投法第廿三條條文，未來公投可與大選同日投票。有學者樂見其成表示，公投綁大選投票率會較高，便於人民參與公共事務；但也有學者認為，若公投綁大選，政黨將透過大選與公投拉抬選情，造成公投議題失焦。

選罷法3案公投…若綁明年大選 反而有利綠營

立法院會昨三讀通過攸關公投綁大選的公投法修正草案，現有四項公投提案中，攸關選罷法的三案的二階連署到明年三月卅一日止，若加上戶政機關查核，及必要時補件到公告日，有機會與明年十一月廿八日舉行的九合一選舉「綁一起」。不過，目前由民團提出的相關公投提案，是反對藍白推動的罷免連署加嚴，一旦公投綁大選，反而可能讓綠營得利。

新聞眼／公投出鳥籠 朝野都有了「新武器」

「公投法」再修法，未來公投將有機會和大選一起進行，在野透過修公投法，幫民進黨實踐不敢再提起的民主，也凸顯出了綠營這些年來對公投綁大選的態度反覆。不過，公投被放出「鳥籠」，未來將成藍綠都能操作的「政治新武器」，執政的民進黨自然也不會放過這機會，未來朝野對立氣氛到了大選時，恐因公投炒作再升級，因此，各政黨都應節制運用，才能讓「選人」、「投事」有機會雙贏。

恢復公投綁大選遭綠譴責 藍白：教訓民進黨背叛民主無能卸責

藍白今天聯手在立法院會三讀修正通過公投法等多項重大法案，引發民進黨團批評。國民黨團書記長羅智強表示，在野黨恢復公投綁大選...

