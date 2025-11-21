聽新聞
恢復公投綁大選遭綠譴責 藍白：教訓民進黨背叛民主無能卸責

中央社／ 台北21日電
立法院今天舉行第四期第十次會議，各黨團針對議事日程草案討論事項進行表決。聯合報記者葉信菉／攝影
立法院今天舉行第四期第十次會議，各黨團針對議事日程草案討論事項進行表決。聯合報記者葉信菉／攝影

藍白今天聯手在立法院會三讀修正通過公投法等多項重大法案，引發民進黨團批評。國民黨團書記長羅智強表示，在野黨恢復公投綁大選，是幫民進黨的前輩教訓民進黨背判民主；民眾黨團總召黃國昌說，別把自身的無能卸責給多數民意支持的公投綁大選。

立法院會今天陸續通過多項重大議案，修正財劃法有關離島計算公式，公投法則恢復公投綁大選，並刪除現行地方制度法中有關直轄市副市長、縣市副縣市長人數的人口數門檻限制。民進黨立法院黨團表示，譴責這種暴衝式、突襲式的修法行徑。

國民黨立法院黨團書記長羅智強受訪時表示，不要把公投綁大選當作洪水猛獸，這是高雄市長陳其邁當年力挺公投綁大選的名言；前民進黨立委蔡同榮一生推動台灣的公投，其中最重要的主張就是公投綁大選。

羅智強指出，今天不爭氣的民進黨把幾十年來堅持的公投綁大選關到鳥籠，所以今天在野黨恢復公投綁大選，是幫民進黨的前輩教訓民進黨這些背叛公投、背叛民主的徒子徒孫。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌透過臉書發文說，看到民進黨立委不斷恫嚇人民，說公投綁大選會影響選務，把2018年民進黨政府中選會行政廢弛的責任全都推給制度，真的非常可笑，別把自身的無能卸責給多數民意支持的公投綁大選。

黃國昌表示，更可笑的是，找一堆藉口掩飾自己背棄理想的民進黨，不斷說「對人」、「對事」投票應該分開，根本忘了在2022年的地方選舉，民進黨是大力支持應該跟「18歲公民權修憲複決」的公民投票合併舉行的。

黃國昌說，提醒一下民進黨，總統賴清德在擔任立委時，就是大力推動「公投綁大選」的其中一員，雙標到這種程度，「難道都不會汗顏嗎？」

公投恢復綁大選 有機會明年選舉適用

現行公投法規定公投與大選脫鉤，遭批「鳥籠公投」，立法院會昨三讀通過修正公投法部分條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立...

不在籍投票 國民黨團「時候到了就推」

藍白推動公投綁大選修法，昨天已在立法院三讀，接下來國民黨立院黨團擬將持續推動「不在籍投票」，讓公民參政權利更加完善。國民黨團書記長羅智強昨表示，「我們現在任何法案都是清單，時候到了就會推，不會預定期程。」黨團首席副書記長林沛祥說，黨團內部尚在討論、凝聚共識。

公投綁大選 學者：方便人民參與公共事務

立法院會昨三讀修正通過公投法第廿三條條文，未來公投可與大選同日投票。有學者樂見其成表示，公投綁大選投票率會較高，便於人民參與公共事務；但也有學者認為，若公投綁大選，政黨將透過大選與公投拉抬選情，造成公投議題失焦。

選罷法3案公投…若綁明年大選 反而有利綠營

立法院會昨三讀通過攸關公投綁大選的公投法修正草案，現有四項公投提案中，攸關選罷法的三案的二階連署到明年三月卅一日止，若加上戶政機關查核，及必要時補件到公告日，有機會與明年十一月廿八日舉行的九合一選舉「綁一起」。不過，目前由民團提出的相關公投提案，是反對藍白推動的罷免連署加嚴，一旦公投綁大選，反而可能讓綠營得利。

新聞眼／公投出鳥籠 朝野都有了「新武器」

「公投法」再修法，未來公投將有機會和大選一起進行，在野透過修公投法，幫民進黨實踐不敢再提起的民主，也凸顯出了綠營這些年來對公投綁大選的態度反覆。不過，公投被放出「鳥籠」，未來將成藍綠都能操作的「政治新武器」，執政的民進黨自然也不會放過這機會，未來朝野對立氣氛到了大選時，恐因公投炒作再升級，因此，各政黨都應節制運用，才能讓「選人」、「投事」有機會雙贏。

