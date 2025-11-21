聽新聞
公投再次衝破鳥籠 選罷法3公投提案有機會綁2026大選

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院會今三讀通過攸關「公投綁大選」的公投法修正草案，現有4項在二階連署中的公投提案，均有機會與明年11月28日舉行的2026九合一大選「綁一起」。聯合報系資料照
立法院會今三讀通過攸關「公投綁大選」的公投法修正草案，現有4項在二階連署中的公投提案，均有機會與明年11月28日舉行的2026九合一大選「綁一起」。聯合報系資料照

立法院會今三讀通過攸關「公投綁大選」的公投法修正草案，其中主管機關應於公投案公告成立後3個月起至6個月内舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。目前現有4提案中，攸關選罷法的3案二階連署到明年3月31日為止，若加上戶政機關查核，及必要時補件到公告日，有機會與明年11月28日舉行的2026九合一大選「綁一起」。

按照現行公投法規定，公投案連署期限截止後，戶政機關必須在60天內完成名冊查對，若查對後連署人數不足，經通知提案人必須在30天內補提連署人名冊，人數合於規定後，10天內公告公民投票案成立。

中選會目前進行中的4項公投提案中，除了「憲法法庭違憲宣告之大法官人數不得低於九人規定廢止案」案，由於二階連署期限至明年1月31日止，就算加上戶政機關最多60天的查核，及必要時補件的30天，最慢在明年5月初就要公告，且必須在明年11月上旬前完成公投，確定無法與明年11月28日舉行的九合一大選合併舉行。

不過，另針對立院去年底在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本，若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。「人民作主志工團」也針對新法提出3項公投提案。

這3項提案，二階連署期限至明年3月31日止，若經過戶政機關查核、補件到確認，最晚可以到7月才公告公投案成立，依照先修正的公投法，將有機會合併2026九合一大選舉行。

相關新聞

公投恢復綁大選 有機會明年選舉適用

現行公投法規定公投與大選脫鉤，遭批「鳥籠公投」，立法院會昨三讀通過修正公投法部分條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立...

不在籍投票 國民黨團「時候到了就推」

藍白推動公投綁大選修法，昨天已在立法院三讀，接下來國民黨立院黨團擬將持續推動「不在籍投票」，讓公民參政權利更加完善。國民黨團書記長羅智強昨表示，「我們現在任何法案都是清單，時候到了就會推，不會預定期程。」黨團首席副書記長林沛祥說，黨團內部尚在討論、凝聚共識。

公投綁大選 學者：方便人民參與公共事務

立法院會昨三讀修正通過公投法第廿三條條文，未來公投可與大選同日投票。有學者樂見其成表示，公投綁大選投票率會較高，便於人民參與公共事務；但也有學者認為，若公投綁大選，政黨將透過大選與公投拉抬選情，造成公投議題失焦。

選罷法3案公投…若綁明年大選 反而有利綠營

立法院會昨三讀通過攸關公投綁大選的公投法修正草案，現有四項公投提案中，攸關選罷法的三案的二階連署到明年三月卅一日止，若加上戶政機關查核，及必要時補件到公告日，有機會與明年十一月廿八日舉行的九合一選舉「綁一起」。不過，目前由民團提出的相關公投提案，是反對藍白推動的罷免連署加嚴，一旦公投綁大選，反而可能讓綠營得利。

新聞眼／公投出鳥籠 朝野都有了「新武器」

「公投法」再修法，未來公投將有機會和大選一起進行，在野透過修公投法，幫民進黨實踐不敢再提起的民主，也凸顯出了綠營這些年來對公投綁大選的態度反覆。不過，公投被放出「鳥籠」，未來將成藍綠都能操作的「政治新武器」，執政的民進黨自然也不會放過這機會，未來朝野對立氣氛到了大選時，恐因公投炒作再升級，因此，各政黨都應節制運用，才能讓「選人」、「投事」有機會雙贏。

恢復公投綁大選遭綠譴責 藍白：教訓民進黨背叛民主無能卸責

藍白今天聯手在立法院會三讀修正通過公投法等多項重大法案，引發民進黨團批評。國民黨團書記長羅智強表示，在野黨恢復公投綁大選...

