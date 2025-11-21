公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該選舉同日舉行。

現行公民投票法規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起每2年舉行一次；今年8月「重啟核三公投」同意雖超過不同意票數，但比例未達門檻，公投案不通過。藍白立委便提出公民投票法修正草案，要恢復公投綁大選，盼增加投票率。

藍綠白黨團今日朝野協商時，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱提出再修正動議，公投前一天再放假讓公民有多準備時間。不過民眾黨立院黨團總召黃國昌認為，民進黨再修正動議最後一天才提出「不就是黑箱嗎？」又逼在野黨支持，公投前一天放假可以討論，那投票是否也要一起討論？若照民進黨提議，公投綁大選只要放一天豈不更有效率。

立法院今院會表決「公民投票法」，主席、立法院長韓國瑜宣讀新的黨團共識，其中公民投票法先表決民進黨黨團版本「公投前一天放假」，民進黨再修正動議贊成者少數不通過。

民眾黨團也提出再修正動議，將公投案公告成立後，從1個月至6個月內投票，修正為3個月至6個月內投票，藍白立委以56票比上綠委44票，通過民眾黨團版本。