公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文。記者劉懿萱／攝影
立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文。記者劉懿萱／攝影

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該選舉同日舉行。

現行公民投票法規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起每2年舉行一次；今年8月「重啟核三公投」同意雖超過不同意票數，但比例未達門檻，公投案不通過。藍白立委便提出公民投票法修正草案，要恢復公投綁大選，盼增加投票率

藍綠白黨團今日朝野協商時，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱提出再修正動議，公投前一天再放假讓公民有多準備時間。不過民眾黨立院黨團總召黃國昌認為，民進黨再修正動議最後一天才提出「不就是黑箱嗎？」又逼在野黨支持，公投前一天放假可以討論，那投票是否也要一起討論？若照民進黨提議，公投綁大選只要放一天豈不更有效率。

立法院今院會表決「公民投票法」，主席、立法院長韓國瑜宣讀新的黨團共識，其中公民投票法先表決民進黨黨團版本「公投前一天放假」，民進黨再修正動議贊成者少數不通過。

民眾黨團也提出再修正動議，將公投案公告成立後，從1個月至6個月內投票，修正為3個月至6個月內投票，藍白立委以56票比上綠委44票，通過民眾黨團版本。

立法院三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該選舉同日舉行。圖／AI生成
立法院三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該選舉同日舉行。圖／AI生成

相關新聞

公投恢復綁大選 有機會明年選舉適用

現行公投法規定公投與大選脫鉤，遭批「鳥籠公投」，立法院會昨三讀通過修正公投法部分條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立...

不在籍投票 國民黨團「時候到了就推」

藍白推動公投綁大選修法，昨天已在立法院三讀，接下來國民黨立院黨團擬將持續推動「不在籍投票」，讓公民參政權利更加完善。國民黨團書記長羅智強昨表示，「我們現在任何法案都是清單，時候到了就會推，不會預定期程。」黨團首席副書記長林沛祥說，黨團內部尚在討論、凝聚共識。

公投綁大選 學者：方便人民參與公共事務

立法院會昨三讀修正通過公投法第廿三條條文，未來公投可與大選同日投票。有學者樂見其成表示，公投綁大選投票率會較高，便於人民參與公共事務；但也有學者認為，若公投綁大選，政黨將透過大選與公投拉抬選情，造成公投議題失焦。

選罷法3案公投…若綁明年大選 反而有利綠營

立法院會昨三讀通過攸關公投綁大選的公投法修正草案，現有四項公投提案中，攸關選罷法的三案的二階連署到明年三月卅一日止，若加上戶政機關查核，及必要時補件到公告日，有機會與明年十一月廿八日舉行的九合一選舉「綁一起」。不過，目前由民團提出的相關公投提案，是反對藍白推動的罷免連署加嚴，一旦公投綁大選，反而可能讓綠營得利。

新聞眼／公投出鳥籠 朝野都有了「新武器」

「公投法」再修法，未來公投將有機會和大選一起進行，在野透過修公投法，幫民進黨實踐不敢再提起的民主，也凸顯出了綠營這些年來對公投綁大選的態度反覆。不過，公投被放出「鳥籠」，未來將成藍綠都能操作的「政治新武器」，執政的民進黨自然也不會放過這機會，未來朝野對立氣氛到了大選時，恐因公投炒作再升級，因此，各政黨都應節制運用，才能讓「選人」、「投事」有機會雙贏。

恢復公投綁大選遭綠譴責 藍白：教訓民進黨背叛民主無能卸責

藍白今天聯手在立法院會三讀修正通過公投法等多項重大法案，引發民進黨團批評。國民黨團書記長羅智強表示，在野黨恢復公投綁大選...

