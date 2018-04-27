環時社評：解放軍對台獨的軍事壓力已上升

2018-04-27 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中共空軍微博空軍發布。 分享 facebook 解放軍轟6K等多架多型號戰機26日飛越了宮古海峽和巴士海峽，實現了繞台灣島飛行。大陸官媒人民日報旗下鷹派媒體環球時報發表社評表示，解放軍對台獨的軍事壓力已然在上升，這當中的唯一原因就是台獨活動的不斷升級。

評論指出，民進黨當局如今熱衷拉美國加強對台海局勢介入，結果必將是解放軍把對台軍事鬥爭的準備進一步強化。

評論認為，台海大概不會輕易走到軍事攤牌那一步，但是台獨的活躍將導致軍事角力愈演愈烈，直至發生軍事對峙和摩擦，甚至隔段時間就出一次危機。台灣將會發現，隨著大陸和美國把台灣變成兩國博弈的焦點，最終台灣將從繁榮的小島變成西太平洋上的火藥桶，最倒楣的只能是台灣自己。

大陸軍機肯定會繼續繞飛台灣島，直到有一天飛到台灣島上空。台當局不是希望看到美國轟炸機飛過來嗎？那麼它怎麼能保證大陸的戰機不飛過去？台當局不是希望有美國軍艦停靠臺灣港口嗎？那麼它怎麼保證大陸的軍艦不停過去？台當局如果公然推動台獨政策，兩岸斷絕任何官方接觸，那麼大陸就會視台當局為敵對政權。憑大陸今日之實力，對付一個破壞性的敵對政權，手中的牌將是應有盡有，無窮無盡。

美國根本阻止不了大陸對台施加包括軍事壓力在內的各種壓力，美國的介入只會增加台獨這場賭博的烈度，如果台灣社會有一個共識，願意不惜代價跟著台獨一搏，那麼台獨是可以鋌而走險一試，台當局也可以假裝糊塗，把台獨硬說成維持現狀。至於台灣民眾會不會「不獨立，毋寧窮」，請台當局自己評估吧。

大陸的軍機繞台和實彈演習都是對台獨的明確警告，美國即使真有兩架B-52轟炸機飛過來，也不過是虛晃，威懾大陸，兩架B-52也太少了。但是解放軍的行動已經在改變很多人對台海問題解決方式的預期，更重要的是，這一切僅僅是開始，台獨優哉遊哉的日子很可能正在終結。