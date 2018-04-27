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解放軍：堅持台獨 沒有出路

2018-04-27 00:20聯合報 記者林庭瑤賴錦宏／綜合報導

中國國防部發言人吳謙。中新社
中國國防部發言人吳謙。中新社
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中共空軍官方微博「空軍發布」昨發布消息，中共空軍昨上午出動轟6Ｋ等多型多架戰機，繞飛台灣。這是繼中共空軍轟6Ｋ、圖154M、運8等飛機於十八至廿日連三天進行「繞島巡航」等科目訓練後，又一次演練。

昨天下午，中共國防部發言人吳謙在例行記者會接受媒體答詢時表示，中共空軍近日出動多型多架戰機開展海上方向實戰化軍事訓練，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。

對媒體詢問的「繞島巡航」，吳謙稱：「至於你關心繞的哪個島，當然是中國的台灣島。」

吳謙說，台獨分裂活動是對兩岸關係和平穩定的最大現實威脅，是對台灣同胞根本利益的損害，「我們採取的一系列行動，針對的是島內台獨勢力及其活動，為的是防止台灣民眾福祉因台獨圖謀而受損害。」

吳謙指出，「如果台獨勢力繼續恣意妄為」，共軍「還將進一步採取行動」。他強調，搞台獨就是死路一條，沒有出路。

「空軍發布」昨天稱，中共空軍新聞發言人申進科大校在空軍駐福建某空防基地表示，按照「空天一體、攻防兼備」戰略目標，空軍深入開展海上方向實戰化軍事訓練，備戰打仗能力發生歷史性變化。人民空軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。

大陸中央電視台廿日報導記者親歷空軍繞島巡航報導，罕見曝光Ｆ16、IDF戰機與轟6Ｋ等中共軍機對峙的畫面。當時除了轟6Ｋ，還有殲11戰機、圖154M電子偵察機、運8電子干擾機等飛行航程。

另，就有關美國兩架B-52戰略轟炸機被曝「飛近」廣東沿海，此舉被認為是回應中共解放軍近期頻繁繞台進行遠洋軍事訓練一事，國防部發言人吳謙回應稱，「有關情況均在中國軍隊的掌握中，中共解放軍將堅定不移捍衛國家主權安全」。

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