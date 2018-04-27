共軍戰機又繞台 我空軍監控

2018-04-27 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



中共轟6K型機，由機號可知來自駐安徽安慶的空軍第10師。 圖／國防部提供 分享 facebook

解放軍近年多次執行遠海長航任務，頻頻穿越第一島鏈，但相關訊息與照片，通常都先由日本防衛省公布。中共空軍昨天首創紀錄，主動利用社群媒體宣告，派出轟6等型機「繞飛祖國寶島，用戰機航跡丈量祖國的大好河山」。我國國防部隨即也發布，國軍戰機近距離監控共軍機隊拍攝的照片，是今年以來我方首度公布共機照片。

昨天下午約兩點鐘，中共空軍在官方微博與微信發布，上午派出轟6Ｋ等機種經宮古海峽、巴士海峽繞飛台灣。新聞稿並表示「寶島在祖國懷中，祖國在我們心中。捍衛祖國的大好河山，是人民空軍飛行員的神聖使命。四月十八日以來，空軍連續多次出動轟6Ｋ等戰機繞飛祖國寶島，錘鍊提升維護國家主權和領土完整的能力。」

我方則於四點四十分，由國防部發布新聞稿，證實共軍確實執行遠海長航任務，並發我方戰機伴飛監控時所拍攝的共機照片。照片顯示共軍出動編號「二○一一九」的轟6Ｋ，編號「三○○一九」的運8「高新四號」電戰機，使用民航編號B-4016的圖154電偵機。其中二○一一九號機，正是共軍新聞稿附圖中的機種。

國軍上次公布「空對空」共機照片，是去年十二月十七日，那時以來，解放軍至少八次穿越島鏈，飛至台灣東方的海域，不過我方直到昨天才再度公布照片。

這也是國軍去年以來，第四度公布共機照片。

以往消息最快的日本防衛省統合幕僚監部，這次卻成為最後公布的一方。但日方新聞稿的資訊仍最豐富，指出中共機群包括兩架轟6Ｋ、一架圖154、一架運8，另有兩架戰鬥機，通過宮古海峽後不久就折返飛回東海。

此外媒體報導，有無線電玩家聽到我方廣播警告共機進入防空識別區，遭對方譏諷「你真牛逼，還中華民國呢！」對此國防部表示，錄音帶係剪輯變造，所指並非事實。