俞大㵢會歐布萊恩轉交致川普賀函 前白宮官員：川賴仍有望通話

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）九日報導，台灣方面致信美國總統當選人川普低調傳達祝賀，與二○一六年時任總統的蔡英文和川普通話形成強烈對比。

報導指出，川普團隊對於現在川普跟哪些外國領袖對話更為慎重，但不僅是台灣，其他許多國家現在與川普溝通接觸的方式也不同於以往。

不過，多位前川普政府官員仍認為，川普在明年一月就任前的政權交接期間，仍可能有機會與賴清德總統通話。

ＣＮＮ引述知情人士報導，川普第一個總統任期的白宮國安顧問歐布萊恩七日與我駐美代表俞大㵢在猶他州鹽湖城進行午餐餐敘時，收到台灣的政府賀函。歐布萊恩再轉交給川普團隊。對此，駐美代表處及歐布萊恩均未予置評。

二○一六年十二月，時任中華民國總統蔡英文在總統府致電美國總統當選人川普，兩人通話十多分鐘，討論政治與經濟等議題；這次通話打破美國對台灣長期的政策，引發北京不滿。

總統府日前表示，賴清德總統已請駐美代表處轉致恭喜川普當選的賀函，並無尋求以通話方式道賀的安排。

報導指出，低調致賀函與二○一六年充滿爭議的川蔡通話形成強烈對比，兩者都是要祝賀總統當選人，選擇的做法截然不同，展現出台灣和世界其他國家，都用不同於八年前的方式接觸川普，希望在川普剛剛當選的時刻，雙邊互動能有個好的開始。

一位前川普政府官員向ＣＮＮ說，川普與蔡英文那時的通話，讓有些人覺得台灣有點在利用川普，讓川普接電話，然後推翻美方在其遵循的「一個中國」政策下，候任總統不與台灣對話的原則。

知情人士對ＣＮＮ說，自川普日前當選以來，他還沒跟台灣的政府方面有所聯繫。

儘管華爾街日報和美媒Politico均傳出歐布萊恩可能成為川普新政府首任國務卿，但英國金融時報八日報導稱，歐布萊恩本人告訴其目前任職的顧問公司客戶，他將不會加入新政府。