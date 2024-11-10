公視報導稱川普重刑犯 李遠：很嚴重

美國總統大選結果出爐，前總統川普確定重返白宮，不料在公視「TaiwanPlus」報導中，提到川普時卻稱其為「重刑犯」，引發爭議。對此，文化部長李遠表示，這件事情確實很嚴重，文化部已在第一時間就轉告公共電視集團，新聞在經過評議以後也馬上下架。

公視TaiwanPlus在一系列美選的報導被發現，有委外記者在鏡頭前說出「這次選舉將會成為一個歷史時刻，美國人到底會選出一個女性總統，還是一個被定罪的重刑犯？看來美國選擇了重刑犯」。

李遠解釋，公共電視集團是獨立經營，文化部在第一時間就提醒此事的嚴重性，在經過公視內部的評議，最後也將新聞下架。李遠也坦言，這件事情是嚴重的，所以公視也在第一時間下架後會開評議，討論這則新聞內容的嚴重性。

公視則發聲明表示，TaiwanPlus將即刻啟動內部機制，檢討審視採訪規劃作業與核稿程序。