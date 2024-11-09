CNN：美前官員會駐美代表俞大㵢 收賀函轉交川普
美國有線電視新聞網（CNN）今天引述消息人士說法報導，在美國總統當選人川普首次執政期間任國安顧問的歐布萊恩本週與台灣駐美代表俞大㵢見面時收到賀函，然後轉交川普團隊。
報導說，歐布萊恩（Robert O'Brien）是在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）的午餐會與俞大㵢見面。
總統府日前表示，總統賴清德已請駐美代表處轉致賀函，祝賀川普勝選，並無尋求通話致賀的安排。
報導說，台灣的政府這次祝賀方式有別於2016年時任總統蔡英文與當時美國總統當選人川普通電話的致賀方式，但不僅台灣，其他許多國家現在與川普溝通接觸的方式也不同於以往。
CNN提到，川普本週勝選後尚未與台灣的政府直接聯繫，但多名前川普政府官員表示，川普在政權交接期間仍可能與賴總統通話。
歐布萊恩婉拒評論午餐會一事，駐美國台北經濟文化代表處也不予置評。
美國媒體Politico在總統大選前曾列出川普新政府的可能成員，其中國務卿人選之一包括歐布萊恩。
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