外交部強調將延續台美緊密盟友關係 強化與川普合作

外交部政務次長吳志中於8日接受加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）專訪時提到，相信美國總統當選人川普不會將民主台灣拱手讓給中國大陸，因如果沒有台灣，川普「讓美國再次偉大」政策恐將受到影響，因為台灣生產全球60%以上的半導體晶片及90%以上的先進晶片，且台灣海峽是國際航運樞紐，也承載全球一半的貨輪運輸。

吳志中在受訪時提到，我們相信美國總統當選人川普前總統不會將民主台灣拱手讓給中國大陸，因為台灣居美國尖端半導體晶片供應鏈的重要一環，如果中國大陸將台灣據為己有，不可或缺的尖端晶片供應恐將被切斷；相信川普領導下的美國政府在一旦台海生事時，會採取適當行動以保護美國在印太地區的國家利益。

吳志中指出，如果沒有台灣，川普「讓美國再次偉大」政策恐將受到影響，因為台灣生產全球60%以上的半導體晶片及90%以上的先進晶片，這些晶片為現代電子產品提供動力，是從智慧型手機到汽車、醫療設備等現代技術的核心；而用於人工智慧（AI）的半導體晶片，台灣更負責全球100%的供應，特別是台積電公司，在生產尖端半導體晶片方面處於世界領先地位。此外，台灣海峽是國際航運樞紐，也承載全球一半的貨輪運輸。

吳志中強調，美國是台灣最重要的安全夥伴，台灣將持續加強自我防衛，並與美國、日本等理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定。

針對外界就中國大陸武力犯台的各種臆測，吳志中說，我方採取「Not Today」策略，希望以強化自我防衛及負責任的方式，讓中國大陸國家主席習近平每日醒來時思考，都會覺得「今天不是入侵台灣的日子」。

至於台加關係方面，吳志中對加拿大眾議院於本月6日無異議通過挺台動議案表示感謝，希望加國持續支持民主台灣。該動議指出聯合國大會第2758號決議並未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣在聯合國體系的參與問題，因此加國眾院將繼續支持台灣有意義參與國際組織。