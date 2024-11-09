快訊

桔梗、萬宜颱風接續生成 與「銀杏」三颱共舞

遭葛斯齊爆料…網問「我想要妳」什麼意思？ 釣出王定宇親解

經濟艙好座位不用搶？廉價旅遊達人分享「極限延遲報到」成功率9成

聽新聞
0:00 / 0:00

外交部強調將延續台美緊密盟友關係 強化與川普合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部政務次長吳志中。聯合報系資料照
外交部政務次長吳志中。聯合報系資料照

外交部政務次長吳志中於8日接受加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）專訪時提到，相信美國總統當選人川普不會將民主台灣拱手讓給中國大陸，因如果沒有台灣，川普「讓美國再次偉大」政策恐將受到影響，因為台灣生產全球60%以上的半導體晶片及90%以上的先進晶片，且台灣海峽是國際航運樞紐，也承載全球一半的貨輪運輸。

吳志中在受訪時提到，我們相信美國總統當選人川普前總統不會將民主台灣拱手讓給中國大陸，因為台灣居美國尖端半導體晶片供應鏈的重要一環，如果中國大陸將台灣據為己有，不可或缺的尖端晶片供應恐將被切斷；相信川普領導下的美國政府在一旦台海生事時，會採取適當行動以保護美國在印太地區的國家利益。

吳志中指出，如果沒有台灣，川普「讓美國再次偉大」政策恐將受到影響，因為台灣生產全球60%以上的半導體晶片及90%以上的先進晶片，這些晶片為現代電子產品提供動力，是從智慧型手機到汽車、醫療設備等現代技術的核心；而用於人工智慧（AI）的半導體晶片，台灣更負責全球100%的供應，特別是台積電公司，在生產尖端半導體晶片方面處於世界領先地位。此外，台灣海峽是國際航運樞紐，也承載全球一半的貨輪運輸。

吳志中強調，美國是台灣最重要的安全夥伴，台灣將持續加強自我防衛，並與美國、日本等理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定。

針對外界就中國大陸武力犯台的各種臆測，吳志中說，我方採取「Not Today」策略，希望以強化自我防衛及負責任的方式，讓中國大陸國家主席習近平每日醒來時思考，都會覺得「今天不是入侵台灣的日子」。

至於台加關係方面，吳志中對加拿大眾議院於本月6日無異議通過挺台動議案表示感謝，希望加國持續支持民主台灣。該動議指出聯合國大會第2758號決議並未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣在聯合國體系的參與問題，因此加國眾院將繼續支持台灣有意義參與國際組織。

吳志中 晶片 美國

延伸閱讀

剩2個月多數…民主黨欲換掉大法官薩多馬友 防川普補保守派

須效忠川普 參議員麥克李等4人被點名任司法部長

對伊朗新仇加舊恨 川普傳上台後將祭出「最大制裁」

馬斯克助選川普獲回報 「火星計畫」傳將列NASA優先事項

相關新聞

影／公視TaiwanPlus稱川普「重刑犯」 李遠：非常嚴重

行政院副院長鄭麗君、文化部長李遠、總統府資政姚嘉文等，下午出席在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區舉辦「焠志求真-蔡寬裕...

外交部強調將延續台美緊密盟友關係 強化與川普合作

外交部政務次長吳志中於8日接受加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）專訪時提到，相信美國總統當選人川...

川普2.0紅潮來襲 保護主義再起？彙整對台影響一次看

美國總統大選落幕，「川普2.0」將重返白宮，其強勢作風與高度不可預測性，各界如坐針氈，台灣更是繃緊神經，審慎面對未來變局...

相較2016年川蔡通話 CNN：賴低調賀川普當選 反映川團隊謹慎

美國有線電視新聞網（CNN）報導，台灣的政府本周致信總統當選人川普，低調傳達祝賀與2016年的川蔡通話形成強烈對比。

【專家之眼】川普勝選祕笈：在野黨學得來嗎？

川普勝選，雖不至於說完全跌破大家的眼鏡，但卻打臉部分媒體、民調及預測大選結果的專家。例如，就在投票日當天，著名的《經濟學...

【專家之眼】評析小笠原欣幸川普當選臺灣惡夢論

美國大選選戰落幕，各方評論紛紛登場，其中經常關注臺灣政治情勢發展，並且多次預言選戰結果，備受多方重視之日本學者小笠原欣幸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。