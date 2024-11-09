學者：川普將深化美中衝突 對台安全構成新威脅

前美國總統川普將重返白宮，學者今天分析，川普主張經濟制裁中國，將使美中衝突繼續深化，兩岸關係也將出現高度不穩定因素，這對台灣安全構成新的威脅；川普對中國大陸的態度，不像現任美國總統拜登明確，想凸顯中立角色，這對台灣不利。

民主文教基金會今天舉辦「美國總統大選與自由民主的內在困境」座談會，中流基金會董事長周陽山指出，美國總統當選人川普主張經濟制裁中國，將使中美衝突繼續深化，兩岸關係也將出現高度不穩定因素，這對台灣安全構成新的威脅。他認為俄烏戰爭將結束，烏克蘭可能不得不犧牲領土與主權完整，換取美國支持。

周陽山認為，未來川普新政府的挑戰不小，除了要面對高關稅引起的通膨與物價飛漲，川普幫富人、企業減稅，將激化貧富差距，美國社會階級衝突將日益加劇，由於川普敵視非法移民、惡化族群關係，將激化族群間的對立。

中美文化經濟協會理事楊泰順指出，川普瞧不起台灣，對中國大陸的態度，也不如拜登明確，像拜登曾說過若大陸武力犯台，美國會武力介入；但川普不一樣，不把大陸的武力犯台講成侵略，而是說成go intoTaiwan（進入台灣），想凸顯中立的角色，當然對台灣不利。

楊泰順也說，川普第一任總統時，對台灣較為了解的官員，大多已離開，不可能回到這次川普的政府，將來新任命的國家安全顧問、國務卿，一般都認為會對川普唯命是從，川普又屬於不受控、難以預測的政治人物，對台灣未來的發展非常不利。

清華大學通識教育中心助理教授何志勇表示，民主是一種價值，會隨時代變遷改變；在川普回任美國總統後，美國無論出現一致或矛盾的發展，對台灣而言都會是借鏡。