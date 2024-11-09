快訊

中職／平野惠一感受百萬象迷「叭叭叭」 球迷舉牌「不無助」

北捷高中生遇揮刀女「第一時間抓她手」不讓再攻擊其他人

鄭雨盛突爆熱戀小13歲《機醫》女星申鉉彬 公司火速回應了

學者：川普將深化美中衝突 對台安全構成新威脅

中央社／ 台北9日電

前美國總統川普將重返白宮，學者今天分析，川普主張經濟制裁中國，將使美中衝突繼續深化，兩岸關係也將出現高度不穩定因素，這對台灣安全構成新的威脅；川普對中國大陸的態度，不像現任美國總統拜登明確，想凸顯中立角色，這對台灣不利。

民主文教基金會今天舉辦「美國總統大選與自由民主的內在困境」座談會，中流基金會董事長周陽山指出，美國總統當選人川普主張經濟制裁中國，將使中美衝突繼續深化，兩岸關係也將出現高度不穩定因素，這對台灣安全構成新的威脅。他認為俄烏戰爭將結束，烏克蘭可能不得不犧牲領土與主權完整，換取美國支持。

周陽山認為，未來川普新政府的挑戰不小，除了要面對高關稅引起的通膨與物價飛漲，川普幫富人、企業減稅，將激化貧富差距，美國社會階級衝突將日益加劇，由於川普敵視非法移民、惡化族群關係，將激化族群間的對立。

中美文化經濟協會理事楊泰順指出，川普瞧不起台灣，對中國大陸的態度，也不如拜登明確，像拜登曾說過若大陸武力犯台，美國會武力介入；但川普不一樣，不把大陸的武力犯台講成侵略，而是說成go intoTaiwan（進入台灣），想凸顯中立的角色，當然對台灣不利。

楊泰順也說，川普第一任總統時，對台灣較為了解的官員，大多已離開，不可能回到這次川普的政府，將來新任命的國家安全顧問、國務卿，一般都認為會對川普唯命是從，川普又屬於不受控、難以預測的政治人物，對台灣未來的發展非常不利。

清華大學通識教育中心助理教授何志勇表示，民主是一種價值，會隨時代變遷改變；在川普回任美國總統後，美國無論出現一致或矛盾的發展，對台灣而言都會是借鏡。

川普 拜登 美中關係

延伸閱讀

紐時：川普擬上任行政命令 將退出巴黎氣候協定

伊朗男子遭控策畫選前暗殺川普！7天內殺不成改選後才下手

相較2016年川蔡通話 CNN：賴低調賀川普當選 反映川團隊謹慎

【專家之眼】川普勝選祕笈：在野黨學得來嗎？

相關新聞

川普2.0紅潮來襲 保護主義再起？彙整對台影響一次看

美國總統大選落幕，「川普2.0」將重返白宮，其強勢作風與高度不可預測性，各界如坐針氈，台灣更是繃緊神經，審慎面對未來變局...

相較2016年川蔡通話 CNN：賴低調賀川普當選 反映川團隊謹慎

美國有線電視新聞網（CNN）報導，台灣的政府本周致信總統當選人川普，低調傳達祝賀與2016年的川蔡通話形成強烈對比。

【專家之眼】川普勝選祕笈：在野黨學得來嗎？

川普勝選，雖不至於說完全跌破大家的眼鏡，但卻打臉部分媒體、民調及預測大選結果的專家。例如，就在投票日當天，著名的《經濟學...

【專家之眼】評析小笠原欣幸川普當選臺灣惡夢論

美國大選選戰落幕，各方評論紛紛登場，其中經常關注臺灣政治情勢發展，並且多次預言選戰結果，備受多方重視之日本學者小笠原欣幸...

日經亞洲：川普勝選 台灣國防與供應鏈面臨密切審視

日經亞洲報導，川普贏得美國總統大選重返白宮，台灣預計將面臨加強國防...

川普上任後美中台新局？學者：牽動亞太和平

川普勝選美國下任總統後，勢必影響美國未來亞太戰略佈局和兩岸關係新走向，事涉複雜美中臺關係。高雄都會發展文教基金會、南臺灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。