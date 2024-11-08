快訊

京華城案新進度！台北市議員應曉薇抗告失敗 確定延押禁見2個月

爆王定宇帶美女跟蔡英文吃便當 葛斯齊再貼「想要妳」擷圖質問：發給哪位姑娘

美籍色狼今早驅逐出境直飛舊金山！在台旅遊...還當「清潔工」

聽新聞
0:00 / 0:00

吳志中：美中關係走向新冷戰 台灣須作出更清楚選擇

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部政次吳志中。圖／Yahoo TV提供
外交部政次吳志中。圖／Yahoo TV提供

對於美國總統大選結果出爐，未來台美關係走向，外交部政務次長吳志中指出，目前不論是歐洲還是美國支持台灣的態度已經不再是單純的支持，應該說大家現在越來越務實，務實的表現就是捍衛他們的利益，這是一個越來越顯著的趨勢。因此台灣海峽的穩定是一個共同利益。此外，美中關係也走向新的冷戰格局，勢必讓台灣必須做出一個更加清楚的選擇。

吳志中接受《官我什麼事》節目專訪時提到，對於台美關係的新變局，由於自己本身剛從歐洲回來，在法國擔任大使六年多的時間，就自己觀察現在有一個趨勢。無論是歐洲還是法國，支持台灣的態度已經不再是單純的支持，應該說大家現在越來越務實，務實的表現就是捍衛他們的利益，這是一個越來越顯著的趨勢。至於捍衛國家利益的做法，就如同美國共和黨總統候選人川普在講的「美國優先」，也就是說不能再容許任何額外的衝突發生。

吳志中說，如果從美國的角度來看，他們的利益就是不容許戰爭發生，這個利益其實與台灣、與歐洲的利益是一致的。反過來說，美國、台灣、歐洲、日本等國家的利益是一致的，大家都不容許中國大陸使用武力來攻佔台灣。因此，從這一點來講，他認為這個共同利益無論哪一位總統當選，都會盡全力與台灣、日本及印太地區所有國家合作，尋求共識，並朝這個方向努力。

台海穩定的重要性，吳志中強調，台灣海峽的穩定是一個共同利益。孤立自由國家的情況下，我們必須知道，台灣海峽的穩定牽涉到世界貿易的順暢。如果沒有了世界貿易，國家利益也無法維持。因此，極右派的立場並非黑白分明，他認為這不見得對台灣不好，因為他們仍然需要一個穩定的世界秩序，而穩定的世界秩序現在正是世界各國和台灣的一個重要共同利益。

至於有關美中關係，吳志中則認為，美國現在面臨很多國內問題，如美國的經濟問題、製造業問題，這些問題都需要解決，因此美國對於CPTPP等事務的態度變得較為保守，甚至不太願意加入。美國必須回應人民對於日常生活改善的需求。在這個背景下，當中國大陸設法將其生產過剩的問題外銷到歐洲和美國時，美國對此的接受度越來越低，這也在某種程度上形成了一個新的冷戰格局，尤其是在印太地區。尤其我們看到烏克蘭戰爭時，中國大陸和俄國幾乎站在一起，而美國和歐洲則要抵抗俄國和中國的民族主義及過度擴張。

在印太地區，吳志中說，美國和中國大陸的競爭態勢非常明顯，但這種競爭不代表關係要撕破臉，因為如果衝突升級到全面戰爭，對全世界都不好。基於領導者理性的考量，美中之間一定需要有溝通的管道。所以，雖然新冷戰的格局正在形成，大家都不願意走到全面戰爭的地步，但彼此間的不信任和競爭態勢也日益加劇。台灣面臨的選擇就是，我們要站在哪一邊？他認為，台灣應該繼續站在過去幾年已經習慣的立場上，支持自由、民主，並珍惜我們能夠自由表達、自由旅行的生活方式。因此，美中競爭態勢的形成，勢必讓台灣必須做出一個更加清楚的選擇。

吳志中 美中關係 美國

延伸閱讀

華航被迫吞40億美元客機訂單 羅智強：馬政府時代敢說不

川普再度入主白宮 美半導體協會聲明期待確保美國領先

影／美選後出訪 黃介正：國民黨有責任瞭解台美關係

川普重回白宮 洪孟楷：民進黨速與美國新政府溝通

相關新聞

憂「川普海嘯」 呂秀蓮：台灣不能讓另一型態馬關條約被簽訂

美國前總統川普再次入主白宮，前副總統呂秀蓮今天表示，從美國的立國精神、國際秩序到民主憲政人文倫理都面臨了「川普海嘯」。不...

吳志中：美中關係走向新冷戰 台灣須作出更清楚選擇

對於美國總統大選結果出爐，未來台美關係走向，外交部政務次長吳志中指出，目前不論是歐洲還是美國支持台灣的態度已經不再是單純...

華航40億美元客機訂單當保護費？李彥秀：有政治目的

美國總統當選人川普確定重新入主白宮，路透社報導，華航將簽訂一項總額可能達40億美元的長途客機訂單，由美國航太巨擘波音與歐...

華航被迫吞40億美元客機訂單 羅智強：馬政府時代敢說不

美國總統當選人川普確定重新入主白宮，路透社報導，華航將簽訂一項總額可能達40億美元的長途客機訂單，由美國航太巨擘波音與歐...

影／美選後出訪 黃介正：國民黨有責任瞭解台美關係

美國大選剛落幕，國民黨主席朱立倫在美國大選結果出爐後指派副主席夏立言和國際部主任黃介正訪美，兩人今天分別啟程前往紐約和華...

川普重回白宮 洪孟楷：民進黨速與美國新政府溝通

美國總統當選人川普明年1月20日正式重返白宮。川普於競選期間，曾經表示台灣偷走美國晶片業，台灣國防預算應佔GDP的10%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。