吳志中：美中關係走向新冷戰 台灣須作出更清楚選擇

對於美國總統大選結果出爐，未來台美關係走向，外交部政務次長吳志中指出，目前不論是歐洲還是美國支持台灣的態度已經不再是單純的支持，應該說大家現在越來越務實，務實的表現就是捍衛他們的利益，這是一個越來越顯著的趨勢。因此台灣海峽的穩定是一個共同利益。此外，美中關係也走向新的冷戰格局，勢必讓台灣必須做出一個更加清楚的選擇。

吳志中接受《官我什麼事》節目專訪時提到，對於台美關係的新變局，由於自己本身剛從歐洲回來，在法國擔任大使六年多的時間，就自己觀察現在有一個趨勢。無論是歐洲還是法國，支持台灣的態度已經不再是單純的支持，應該說大家現在越來越務實，務實的表現就是捍衛他們的利益，這是一個越來越顯著的趨勢。至於捍衛國家利益的做法，就如同美國共和黨總統候選人川普在講的「美國優先」，也就是說不能再容許任何額外的衝突發生。

吳志中說，如果從美國的角度來看，他們的利益就是不容許戰爭發生，這個利益其實與台灣、與歐洲的利益是一致的。反過來說，美國、台灣、歐洲、日本等國家的利益是一致的，大家都不容許中國大陸使用武力來攻佔台灣。因此，從這一點來講，他認為這個共同利益無論哪一位總統當選，都會盡全力與台灣、日本及印太地區所有國家合作，尋求共識，並朝這個方向努力。

台海穩定的重要性，吳志中強調，台灣海峽的穩定是一個共同利益。孤立自由國家的情況下，我們必須知道，台灣海峽的穩定牽涉到世界貿易的順暢。如果沒有了世界貿易，國家利益也無法維持。因此，極右派的立場並非黑白分明，他認為這不見得對台灣不好，因為他們仍然需要一個穩定的世界秩序，而穩定的世界秩序現在正是世界各國和台灣的一個重要共同利益。

至於有關美中關係，吳志中則認為，美國現在面臨很多國內問題，如美國的經濟問題、製造業問題，這些問題都需要解決，因此美國對於CPTPP等事務的態度變得較為保守，甚至不太願意加入。美國必須回應人民對於日常生活改善的需求。在這個背景下，當中國大陸設法將其生產過剩的問題外銷到歐洲和美國時，美國對此的接受度越來越低，這也在某種程度上形成了一個新的冷戰格局，尤其是在印太地區。尤其我們看到烏克蘭戰爭時，中國大陸和俄國幾乎站在一起，而美國和歐洲則要抵抗俄國和中國的民族主義及過度擴張。

在印太地區，吳志中說，美國和中國大陸的競爭態勢非常明顯，但這種競爭不代表關係要撕破臉，因為如果衝突升級到全面戰爭，對全世界都不好。基於領導者理性的考量，美中之間一定需要有溝通的管道。所以，雖然新冷戰的格局正在形成，大家都不願意走到全面戰爭的地步，但彼此間的不信任和競爭態勢也日益加劇。台灣面臨的選擇就是，我們要站在哪一邊？他認為，台灣應該繼續站在過去幾年已經習慣的立場上，支持自由、民主，並珍惜我們能夠自由表達、自由旅行的生活方式。因此，美中競爭態勢的形成，勢必讓台灣必須做出一個更加清楚的選擇。