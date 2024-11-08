「保護費」解讀 他指台灣的未來關鍵在「川普會怎樣」

美國總統當選人川普重返白宮，資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，川普明年上任之後，台灣未來會怎樣？國防、外交會怎樣？全看川普，到底怎樣。

黃暐瀚表示，拜登政府今年4月突然密集發動「2758號決議文不涉台灣」論述，亞太副助卿、助卿、副國務卿一直到國務卿布林肯都公開發言，支持台灣「有意義參與」國際組織。現在美國總統換人了，川普的態度會怎樣？直接影響台灣未來參與國際組織的空間。

而國防議題，黃暐瀚表示，川普公開說要台灣把國防預算編到GDP10%。中華民國的GDP是23兆，10%就是2.3兆，目前卡在立院的政府總預算，也才3兆，若1年國防要編到2.3兆，等同把8成政府總預算全部耗光，政府還怎麼運作？所以，想問未來「台灣會怎樣」？關鍵還在「川普會怎樣」。

黃暐瀚表示，如果川普是「講真的」，還堅持「說到做到」、「沒得妥協」，台灣這下可麻煩了。反之，如果川普「有彈性」、「可以談」，目前占比2.46％的軍事預算，往上編到3%，甚至3.5%，應該都還在台灣可承受的範圍。而且，如果這就是川普「保護費」的意思，那麼「有繳有保庇」，對台灣來說，也不見得是壞事。