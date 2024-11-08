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路透：川普就職時 台擬擴大軍購

聯合報／ 國際中心、記者李人岳／綜合報導

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美國總統當選人川普曾稱台灣應支付「保護費」。據路透七日報導，台灣可能於川普明年就職之初提出新的大規模軍購，藉此表示重視川普說法，凸顯台灣無意追求「白吃的午餐」，並向華府展現自我防衛決心。

路透報導，川普曾多次表示，台灣應向美國支付防務費用，台灣「偷走」美國半導體產業。

美台商會會長韓儒伯告訴路透，「在國防方面，台灣將嘗試提出大規模軍購計畫，並著手與他們（川普政府）交涉，這將是重要的大手筆交易」，且時間點可能就在明年的第一季。川普將於明年一月二十日宣誓就職。

韓儒伯指出，「這筆軍購可被視為頭期款，旨在吸引注意力。他們（台灣政府）可能採購大型平台和大批彈藥」。

一名前美國官員透露，他認為台灣「極有可能」快速採取行動，與美方就大規模軍購達成協議，藉此獲得川普政府支持，並扭轉台灣在半導體領域敲詐美國的負面刻板印象。

此外，部分可能在川普新政府出任要職的人選之中，也不乏挺台政要，包括前國務卿龐培歐，他卸任後多次呼籲美台建交，此外還有去年曾訪台的白宮前國安顧問歐布萊恩。歐布萊恩曾說，他認為台灣國防支出應增加到國內生產毛額百分之五。

因事涉敏感而要求匿名的台灣國防消息人士也說，若是諸如歐布萊恩或龐培歐等人位居要津，對台灣而言實在是「太棒了」，不過台灣也必須展現重視國防支出的態度。

國防部回應表示，我方所提出的軍購選項，首要須考量敵情威脅、其次必須考慮我方防衛作戰需求；更重要須衡量政府的財政負擔能力，才會做出完整規畫。

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