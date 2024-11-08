聽新聞
0:00 / 0:00

「川蔡通話」難複製…府方：賴總統已致賀函 無規畫致電

聯合報／ 記者侯俐安周佑政鄭媁黃婉婷張文馨徐榆涵／綜合報導
總統府發言人表示，賴清德（右圖／聯合報系資料照片）總統已請我國駐美代表處向美國總統當選人川普（左圖／美聯社）轉致賀函表達祝賀，到目前為止沒有規畫致電表達祝賀之意。
總統府發言人表示，賴清德（右圖／聯合報系資料照片）總統已請我國駐美代表處向美國總統當選人川普（左圖／美聯社）轉致賀函表達祝賀，到目前為止沒有規畫致電表達祝賀之意。

川普當選美國新一任總統，彭博六日引述多位知情匿名人士報導稱，賴總統考慮嘗試致電川普。總統府發言人郭雅慧昨表示，賴清德總統已請我國駐美代表處向美國總統當選人川普、副總統當選人范斯轉致賀函表達祝賀，到目前為止沒有規畫致電表達祝賀之意。

而在川普取得壓倒性勝利，賴總統六日晚間即在社群媒體Ｘ發文祝賀川普勝選，曾在川普任內擔任白宮國安顧問的歐布萊恩隨後轉發推文，感謝賴總統對川普的祝賀。

值得注意的是，美國媒體報導指歐布萊恩是川普新政府的國務卿熱門人選之一。

外交部長林佳龍昨天赴立法院外交及國防委員會報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」時也表示，外交部與川普幕僚長期都有聯繫管道，但未有通話的討論。

至於川普曾表示要向台灣收「保護費、台灣搶走美國晶片生意」，郭雅慧說，台灣與美國有共同民主價值自由的信仰，一如過往，賴總統反覆表達台美關係堅若磐石。

美國學者但若雲則指出，北京正在密切關注川普要如何處理台灣方面發來的賀電與訊息，若川普如同二○一六年川蔡通話一樣，接起賴清德總統的祝賀電話，可能觸發北京雷達，引來軍事回應。

二○一六年十二月廿六日，時任中華民國總統蔡英文在總統府致電美國總統當選人川普，兩人通話十多分鐘，討論政治與經濟等議題，引來中國大陸外交關切。

美國學者又是如何看待新政府上台後面臨的國際挑戰與對中和對台政策？美國在台協會（ＡＩＴ）前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格表示，台灣應該擔心的是，美國輿論與華府共識的落差，愈來愈多的美國民眾反感美國在海外的大規模行動，而華府瀰漫強烈抗中親台的共識，這項差距沒有縮小。

川普 美國在台協會

延伸閱讀

因應川普政府 學者：持續強調投資台灣「有利可圖」

防台灣淪籌碼 洪秀柱籲賴總統在一中框架內尋求對話

拜登、川普都反對 日本製鐵仍信心喊：今年底前完成收購美國鋼鐵公司

至今仍未表態？一票科技大咖祝賀川普勝選 「這2人」卻保持沉默

相關新聞

「川蔡通話」難複製…府方：賴總統已致賀函 無規畫致電

川普當選美國新一任總統，彭博六日引述多位知情匿名人士報導稱，賴總統考慮嘗試致電川普。總統府發言人郭雅慧昨表示，賴清德總統...

學者：美大選後 雙城論壇是兩岸契機

美國大選結果引起兩岸高度關注，如何衝擊美中台關係，吸引國內學界熱議，有學者評估今年內兩岸「唯一可以期待」的緩和機遇，就是...

路透：川普就職時 台擬擴大軍購

美國總統當選人川普曾稱台灣應支付「保護費」。據路透七日報導，台灣可能於川普明年就職之初提出新的大規模軍購，藉此表示重視川...

防台灣淪籌碼 洪秀柱籲賴總統在一中框架內尋求對話

美國總統大選川普勝出，國民黨前主席洪秀柱表示，川普再度當選或許會讓台灣被擺上談判桌，而非得到實質保障。賴清德若以維護台灣...

小笠原欣幸：川普當選成為台灣惡夢的危險徵兆

日籍學者小笠原欣幸今天說，川普當選成為台灣惡夢危險徵兆，對中嚇阻結構受衝擊，局勢恐將有利中國，但有評論指無論誰當選，台灣...

【重磅快評】打包台積電 卓內閣當關川普莫敵？

川普王者回歸，各國認真盤點未來該付的關稅；台灣尤其要加上被點名的「保護費」，以及被指控為「晶片小偷」後必付的贖罪券。各界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。