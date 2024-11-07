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美政府第3度致函各州長與企業 鼓勵與台深化關係

中央社／ 台北7日電
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片

外交部今天表示，美國國務院、商務部、農業部10月8日第3度聯名致函各州州長、主要城市市長及重要企業領袖，鼓勵強化與台灣的貿易、教育、投資與觀光交流，並鼓勵企業善用台美共享價值及穩健關係所提供的商機。

外交部今天發布新聞稿指出，美國在台協會（AIT）公開美國國務院、商務部及農業部的聯名致函，外交部對於美國聯邦政府第3度致函，以具體行動鼓勵全美各地及企業領袖與台灣加強交流，表示肯定與誠摯感謝。

外交部表示，這3封聯名函是由農業部海外服務署署長惠特利（Daniel Whitley）、商務部主管全球市場的助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman，另譯：維卡特拉曼）及國務院亞太助卿康達（DanielKritenbrink）共同連署，強調台灣是美國第8大貿易夥伴和第7大農產品出口國，並為美國「免簽證計畫」（VWP）及快速通關的「全球入境計畫」（GlobalEntry Program）成員，鼓勵各方與台灣深化及拓展關係。

外交部強調，這是美國聯邦政府繼2019年9月及2023年3月致函鼓勵全美各州州長及美國前500大企業與台灣拓展關係後，第3度明確表達支持強化台美各層級、各領域交往的立場，彰顯美國政府對深化台美夥伴關係的具體承諾及延續性。

外交部表示，近年台美關係在地方層級的交流也日益深廣，包括2023年有紐澤西州、新墨西哥州、密西根州、維吉尼亞州、亞利桑納州及蒙大拿州等6位州長接連訪台，今年也已有密西根州、德州及愛達荷州州長率團來訪，美國各州也紛紛設立或復設駐台辦事處，至今已有23個州和關島共24個駐台辦事處，台美經貿緊密度顯著提升。

外交部說，台美為共享價值理念、產業優勢互補的重要夥伴，未來外交部將持續推動與美國聯邦、地方、企業至民間團體的各項合作與交流，不斷穩健深化並拓展台美多層級、廣議題、跨領域的堅實夥伴關係。

台美關係 外交部 美國在台協會

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