「川普2.0」恐衝擊台半導體？TSIA理事長：台美半導體合作關係不變

川普2.0是否對台灣半導體帶來衝擊，台灣半導體產業協會 (TSIA) 理事長侯永清今 (7) 日受訪指出，目前尚未接獲正式通知，也不清楚細節，但台灣與美國已合作數十年，雙方有很好的夥伴關係，不會因選舉而改變長期關係，至於後續會有什麼樣的調整再來討論。

侯永清說，台灣半導體產業是全世界生態鏈非常重要的一部分，更是全世界半導體發展不可或缺的一環，台灣跟美國合作長達數十年，有很好的夥伴關係，因此從合作的大方向來看會持續下去，過去美國也經歷數次的政黨論題，但雙方合作關係並沒有改變，未來會等細節確定時再來觀察。

對於川普提到對台灣晶片將課徵關稅，侯永清說，目前並未接獲通知，也不知道細節，但台灣半導體產業能做的就是把技術做得更強、做得更廣，然後把台灣跟全世界產業生態鏈緊緊連在一起，這才是現在的要務。

侯永清強調，因應全球地緣政治，TSIA目前重點還是在提升整體會員的能力跟技術，每家要如何去做生意以及因應地緣政治，各自的方向跟扮演角色不太一樣，這方面較不容易找到共識，還是得由各家會員公司處理。