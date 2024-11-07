川普施壓軍購與關稅 專家：就任前提清單
「川普將關注台灣的軍購與特定產品關稅，台灣最好他就任前就先提出軍購清單！」美中台專家譚耀南7日於國策研究院研討會提醒，台灣需要盤點川普上任後，在關稅與國防層面的影響。國策研究院執行長王宏仁也說，川普重返總統大位有可能對台灣軍事預算施壓，或是針對特定產品課徵關稅，政府與民間都要做好準備。
應先提出軍購清單
國策研究院7日舉行「美國大選結果與新政府對外政策走向」座談會，匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南表示，現在就要對川普「完全執政」的新政權上台後，思考應對的路徑，尤其台灣要對於國防採購清單要做出具體承諾，因為川普選後一定會關注相關議題，因此不能等到明年1月20日他就職後才提。
針對川普在選前提出要台灣交保護費，以韓國而言，川普希望防衛費用增加到100億，美日之間對防衛費用負擔的談判有下一階段談的空間，不過台灣與美國之間跟韓、日的結構不同，台灣並沒有不談，概念上是願意的，但希望至少有明確的協議。
關注國防預算與關稅
「川普會很在意台灣軍事預算，還可能會課徵關稅！」國策研究院執行長王宏仁就指出，其中就包括台積電部分，若屆時川普對台灣做出施壓，不只政府要有劇本，民間也要有劇本，企業也必須做好該如何因應美國總統換人。他強調，每一個新政府上任，任何變動都需要加以關注。
他認為，雖然川普沒有太強烈的人權觀念，與民主黨相當不同，但他更願意與中國國家主席習近平溝通，且在談判時，沒有前提也不會設限，而談的結果對中國是好是壞，就要看當下的要求與氣氛而定，以及雙方能有多大的妥協。王宏仁表示，川普當選對中國來說挑戰還可能更大，因為將面臨更多的關稅議題。
官員人選都很友台
曾擔任駐美代表處政治組組長的台北市議員趙怡翔則認為，川普明年上任後，將會延續友台措施，即便他在選舉期間有些論述引發台灣內部討論，但若是去檢視他以前第一任時，台美無論在高層交流、閣員訪台、經濟對話或軍售批准，都有非常蓬勃發展的潛力，且目前討論的國務卿或國防部長人選都相當挺台，也訪問過台灣，應該還是維持友台態度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言