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川普重返白宮 學者：現行大、小多邊機制恐都出問題

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
美國前總統川普確定重返白宮，台大政治系教授張登及指出，川普將對當前多邊主義風格與治理架構造成很大改變，美國現行的「大多邊」與「小多邊」機制恐怕都會出現問題。記者陳宥菘／攝影
美國前總統川普確定重返白宮，台大政治系教授張登及指出，川普將對當前多邊主義風格與治理架構造成很大改變，美國現行的「大多邊」與「小多邊」機制恐怕都會出現問題。記者陳宥菘／攝影

美國前總統川普確定重返白宮，強調單邊主義、孤立主義的他，會對國際秩序帶來怎樣的衝擊？台大政治系教授張登及指出，川普將對當前多邊主義風格與治理架構造成很大改變，美國現行的「大多邊」與「小多邊」機制恐怕都會出現問題。

政大國關中心7日上午舉辦「解析美國總統大選後國內外發展走向座談會」，邀集多名國際關係學者就美國大選後的美國內部政治局勢、全球局勢、美中關係等進行解析。

張登及在會上指出，川普回鍋對國際秩序與世界治理會產生巨大效應，相信大多數美國傳統盟友會蠻擔心會不會重新「川普1.0」時代的作為。

張登及認為，川普再次上台意味著，「美國正走歷史上全球化自由國際秩序的倒退」。他指出，這個秩序有三個元素，一是主權國家追求國家利益，二是美元本位的自由貿易與市場經濟體制，三是從個人主義、多黨政治延續到進步價值。

他指出，美國在民主黨的帶領之下，在冷戰之後從一走到二走到三，且尤其強調第三個元素的價值。如今川普倒回來，以追求國家利益為優先，忽略了如巴黎協定、聯合國等全球公共財，認為對美國沒有太大利益。

張登及研判，過去民主黨透過如北約、APEC的「大多邊」恐怕不再發揮重要作用，「小多邊」如AUKUS、Quad等也可能會有問題。此外，川普喜歡採用「雙邊接觸、極限施壓」，討厭以規則為基礎，這會對多邊主義風格與治理架構造成很大改變。

對此，印太國家可能會如何回應？張登及指出，日本、韓國內部整頓已自顧不暇，可能會先維持現狀，且戰且走。其他印太盟國的反應，則要觀察美國尤其在關稅和貿易赤字上施加的壓力，是否大到令盟友有所反彈，甚至反過來打「中國牌」，例如新加坡、泰國、馬來西亞、澳洲等。

而台灣是否有避險空間？張登及認為，空間稍微「小一點」，美國對台（施加）壓力最大，美國會希望前線受威脅最大的國家一定要站穩立場、做足國防準備，但他認為，台灣恐怕沒有太大的要價空間。

至於美中關係，張登及認為，川普回鍋對北京來說也是極大挑戰，他認為，川普的幕僚恐怕都反對跟中國再透過管理控制危機，未來若碰到危機，美中可能常常訴諸「最上層的接觸」，「川普也很喜歡最上層的接觸，這才可以展現He is in control.」。

川普 美國大選 馬來西亞

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