川賴通話可能性 前駐美代表高碩泰：有很大空間可討論

美國總統大選由共和黨候選人川普勝出，我方是否爭取「川賴通話」備受關注。前駐美代表高碩泰7日表示，應該有很大的空間可以討論，但他後續也說，「我個人完全無法做任何的預測」，認為我方應已有萬全規劃和各種因應對策，和川普新團隊搭上線刻不容緩。

高碩泰於2016年6月5日到2020年7月24日擔任駐美代表，曾參與促成「川蔡通話」，他於7日出席由國策研究院舉辦的「美國大選結果與新政府對外政策走向」座談會時，做出上述表示。

會前受訪時，高碩泰說，他對目前的政府決策沒有任何掌握，通話能否復刻（指川蔡通話），應該有很大的空間可以討論。他還說，如何與新的美國政府搭上線，應是目前刻不容緩的。

座談會上，高碩泰繼續表示，八年前川普與蔡英文通話，很多人說是好運，但其實是由我國內決策團隊和駐美單位花了相當時間的工程，所以有人揣測賴清德總統是否會跟川普有類似的通話，「我想我們國內的主事當局已經有萬全的規劃跟各種因應對策」，「我個人完全無法做任何的預測」。

高碩泰接著說，從這個角度切入，未來台美關係的重點在於面對川普新團隊上路，我方是否已有因應作為和接觸，包括涉台美事務官員的可能人選，以及美國國會台灣連線成員變動，和我方與美智庫、利益團體的聯繫等。

同場座談會上，民進黨籍台北市議員趙怡翔認為， 川普上任後，將對中國採取強力作為，對台則延續友台政策，不過在貿易問題上，台灣過去幾年都被列在美國的前十大貿易逆差清單中，我方應審慎因應，辦法包括提供來自美國的農業、能源採購。他強調，在尋找彼此共同利益的同時，也不損及我方利益，是未來台美關係的重要方向。

美國哈佛大學費正清中國研究中心研究員尹麗喬提醒，美國共和黨內部有兩個派系，一方以美前國務卿蓬佩奧為首，認為中美競爭本質為民主價值衝突，更願意同時在俄烏、印太事務上提供支持，另一派則主要從權力平衡角度計算，若認為台灣在美中競逐中很重要，就會支持台灣，如若不然就會進行調整。