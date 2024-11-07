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總統府：台美關係堅若磐石 有信心維持現況並深化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對美國總統大選結果，總統府發言人郭雅慧7日指出，賴總統昨日第一時間就已經透過了我國的駐美代表處轉致賀函也表達他的恭喜之意，並強調台美關係堅若磐石。

美國總統大選結果出爐，由共和黨候選人川普當選入主白宮。郭雅慧指出，賴總統昨日在第一時間就已透過我國駐美代表處轉達賀函，並表達恭喜之意，至於針對川普先前所提出的保護費之說，其實台美都有著共同的民主價值自由的信仰，賴總統也反覆表達過，台美關係堅若磐石，不論是美國任何一個政黨執政，對台灣他們都有跨黨派的支持。

郭雅慧強調，賴總統也多次表示「不用擔心」不論事經濟發展還是區域上的安全，台美都會是最重要的夥伴，會一起攜手，包括經濟的繁榮、區域的穩定都有信心可以持續也更強化。

至於目前正在進行中的台美21世紀貿易倡議的進度，郭雅慧說，相關的進度與進展國安單位都有跟賴總統報告，不間斷的把最新資訊提供給總統知悉，「未來我們對於台美關係的強化與深化，是充滿信心」，也會對於雙方的發展都會有規劃，有信心可以維持現況並深化。

此外，對於外界傳出賴總統試圖與美國總統當選人進行通話一事，郭雅慧指出，相關報導與事實並不相符，並無所謂尋求通話致賀安排，遺憾該媒體在報導刊出前並未向總統府進行詳實查證，致出現錯誤內容，呼籲報導前應妥為查證。

總統大選 總統府發言人 美國

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