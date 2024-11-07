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賴總統恭賀川普勝選 美前國家安全顧問轉發道謝

中央社／ 棕櫚灘6日專電
歐布萊恩。 路透社
歐布萊恩。 路透社

總統賴清德今天推文恭賀川普勝選。在川普任內擔任國安顧問的歐布萊恩隨後轉發推文，表示這對美國及其夥伴而言是個偉大的夜晚，感謝賴總統對川普的祝賀。美媒報導，歐布萊恩是川普2.0的國務卿人選之一。

美國總統大選結果底定，前總統川普篤定回鍋白宮。賴總統晚間在X社群平台以英文貼文表示，他有信心，台美之間長期以來的夥伴關係，建立在共享的價值與利益之上，將繼續扮演區域穩定的基石，並且為雙方全體國人帶來更昌盛的經濟繁榮。

歐布萊恩（Robert O'Brien）立場友台，去年獲前總統蔡英文頒授「特種大綬景星勳章」。

他也是川普2.0的國務卿人選之一。美媒Politico上月報導，歐布萊恩是川普第一任期時，4位國家安全顧問中唯一一位沒有與川普公開鬧翻的顧問。

歐布萊恩2018年至2019年間擔任川普的人質事務特使，赴瑞典營救因涉攻擊刑案遭起訴的美國饒舌歌手A$AP Rocky，讓A$AP Rocky雖遭瑞典法院定罪，卻僅需賠償毀損而不用坐牢。

歐布萊恩在共和黨內被視為北大西洋公約組織（NATO）及烏克蘭的支持者，如果他成為國務卿，將會受到歐洲及烏克蘭歡迎。

其他國務卿人選包括友台參議員盧比歐（MarcoRubio）及川普時代的駐日大使海格提（Bill Hagerty）等。

2024年美國總統大選5日舉行投開票，根據美聯社數據，目前川普以292張選舉人票領先，已跨過當選門檻；民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）則獲得224票。

川普 美國 蔡英文

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