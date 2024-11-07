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看川普當選 學者：別只想靠美國保護傘

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰／台北報導
淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中。圖／淡大國際事務學院
淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中。圖／淡大國際事務學院

美國前總統川普即將重返白宮。學者李大中表示，川普執政對台政策變數較大，但可以確定的是，川普對台收取「保護費」的說法，反映出川普希望台灣不能幻想「台灣有事美國一定幫助」的思維，想得到安全保障就必須付出相對代價。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中說，川普不會讓任何國家包括盟友「占美國便宜」，在安全議題上也是如此，從川普選前到選後的言行，賴政府須提早因應。

李大中表示，就美中台政策而言，拜登政府對台灣問題低調卻很支持，希望兩岸要溝通、不要發生衝突，美國也會與戰略夥伴合作，透過戰略平台、國際組織對北京施壓；川普較難以判斷，但他商人出身，最在意的是商業利益、公平貿易及透過關稅手段解決問題，「使用者付費」的思想不只單指台灣，也包括所有美國盟友都要了解，不要只想靠美國「保護傘」，要得到安全保障就要付出相對代價。

清華大學兼任助理教授何志勇表示，川普過去擔任美國總統時，台海於美中抗衡格局中確實緊張，川普先前擔任總統時，與大陸習近平、北韓金正恩的關係皆不錯；這次選舉，賀錦麗稱伊朗是美國的敵人，川普聲稱當選後能讓俄烏戰爭跟以哈衝突停止，並未明稱誰是敵人，此與川普二○二○年自稱「戰爭總統」的情況不同，川普已往中間路線靠攏。

俄烏戰爭 川普 美國

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