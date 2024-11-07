看經濟影響 藍委：對台衝擊府方太樂觀

美國前總統川普再度入主白宮，國民黨立委楊瓊瓔表示，或許美國「反中」氣氛會維持一貫，但「反中」不代表就會「友台」，川普「台灣交保護費、軍費增加到ＧＤＰ百分之十」等說法，我政府應重視評估，盡速提出應對措施，不應過度樂觀認為川普一定「友台」。

立法院台美國會議員聯誼會副會長、民眾黨立委張啓楷也認為，川普當選可能對台灣經濟產生衝擊，台灣去年對美國出口高達七六二億美元，市場占比為百分之十七點六，政府必須提早沙盤推演，因應如何與美國進行貿易談判。

民進黨立委陳冠廷表示，台灣必須正視美國對台貿易逆差議題，積極採取相關措施，確保雙邊貿易更加平衡互利；他認同強化國防自主，台灣也願意持續增加國防預算，但要一次性大幅提升，必須確保美方具備足夠產能，這是循序漸進、互利共生過程。

國民黨立委王鴻薇說，川普選舉時說過「對台灣晶片課徵百分之百關稅、作為保護費；台灣國防預算太低，需增加至國內生產總額（ＧＤＰ）百分之十；對全球開徵百分之十關稅」等言論，但不管是總統府、行政院不是不評論就是沒因應策略。