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新聞眼／川普開啟高額保護費時代？

聯合報／ 本報記者李人岳
美國總統當選人川普。 路透
美國總統當選人川普。 路透

美國總統大選結果揭曉，川普將重返白宮。早在選舉期間，國內專家就已警告，無論哪一方當選，台灣面臨「展現自我防衛決心」的壓力只會更大，面對未來的美國政局與區域情勢發展，朝野各黨都應思考如何更務實、靈活看待國防相關議題。

川普參選以來，從俄烏、朝鮮半島到台海局勢，令人捏把冷汗的爭議發言不斷，如今各國都要面對「川普又回來了」的事實，屆時要求各國「具體展現自我防衛決心」的動作恐怕勢不可免，包括各軍種、聯參。

從樂觀角度想，台灣過去四年因拜登政府堅持「不對稱戰力」建軍方向而頻遭卡關的武器儎台，包括Ｅ–2Ｄ預警機、ＭＨ–60Ｒ反潛直升機、神盾級巡洋／驅逐艦等武器裝備，甚至空軍心心念念的Ｆ–35戰機，或許都有機會放行，但這種如意算盤除了必須考量我方財力，也要顧及美國軍工產業歷經俄烏戰爭、以哈衝突後的產能，會不會遇上「有錢也沒法如期交貨」麻煩？華府政局角力又會否影響已簽約或即將進行的軍購案？

美國看重台灣地緣戰略位置、全球晶片供應鏈，因此，台灣必須更務實、靈活看待自己的地位，除執政者必須在是否「照單全收」間妥慎拿捏，在野黨也要思考，如何扮演好「收」與「放」的把關者，才能維繫最大的國家利益。

俄烏戰爭 川普 拜登 神盾 美國 軍購 預警機

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