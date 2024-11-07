國安昨緊急開會 估台海情勢 短期不變

美國總統大選態勢底定後，據了解，賴清德總統昨天下午召開國安高層會議，會中相關部會首長認為，必須密切關注未來川普新政府的國安外交團隊，以因應可能的美中台三邊關係發展；而我國安外交團隊認為，美國「制中友台」的力道不會因為政權更迭有所改變。

這場會議歷時一個多小時，行政院、國安會、國防部、國安局、外交部、陸委會等國安外交團隊首長與會。國安官員表示，過去幾年美中關係不好，呈現激烈競爭格局，源頭就是川普過去執政時開啟的美中貿易戰；川普就任後，美中關係如何發展還需觀察，但美中競爭態勢不會改變。目前評估中方暫時不會有「大動作」，會先對美國政局以及川普「停看聽」，台海間的情勢在短期內也不會有太大波動。

針對川普「保護費、台灣搶走美國晶片生意」等說法，除了昨天國安高層會議，近期幾次國安相關會議中，國安團隊都認為必須密切關注川普新政府的國安外交及經貿相關人事及言行，以因應未來美國對台、美中台三邊關係的可能發展。

國安局長蔡明彥昨在立法院表示，台灣會持續跟美國現任及下任政府維持戰略溝通，把重點放在國防、經貿、供應鏈合作，讓台美關係深化。他說，國安局接下來重要工作是加強跟國際盟友合作交換相關情資，特別是中共政治意圖跟軍事動態，避免在美國政府交接政權過程中共有任何借題發揮。

美國對台軍售會否改變？國防部副部長柏鴻輝表示，部長顧立雄已表明台灣國防立場不變，自我防衛決心不變，由於地緣戰略有重要性，會做好本分；至於國際情勢跟美國大選後情況，國防部會持續關注。

另外，立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍、陸委會主委邱垂正報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」並備質詢。外交部在書面報告中指出，川普首次執政時開啟對台軍售常態化、創建對話機制、高層訪台、宣布放寬台美交往限制等造就台美關係顯著正面進展，我方當審慎努力推動川普新政府延續首次執政對台政策的正面立場。