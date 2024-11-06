賴總統祝賀川普當選 台美關係在既有基礎共創新局

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統代表政府與人民，祝賀美國總統選舉圓滿成功，並恭喜美國共和黨總統候選人川普（Donald J. Trump）、副總統候選人范斯（J.D. Vance）當選美國第47任總統與副總統。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統代表政府與人民，祝賀美國總統選舉圓滿成功，並恭喜美國共和黨總統候選人川普（Donald J. Trump）、副總統候選人范斯（J.D. Vance）當選美國第47任總統與副總統。圖／總統府提供

美國大選結果在6日揭曉，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統代表政府與人民，祝賀美國總統選舉圓滿成功，並恭喜美國共和黨總統候選人川普（Donald J. Trump）、副總統候選人范斯（J.D. Vance）當選美國第47任總統與副總統，同時也要感謝拜登總統及賀錦麗副總統在任內對台灣的堅定支持。

郭雅慧表示，多年以來，台灣和美國基於自由民主共同價值與信念，無論歷經哪一個政黨執政，台美關係不僅更加堅定且持續進步深化；我們高度珍惜台美間的長期友好關係，未來也會在既有的基礎上，和美國新政府與國會攜手合作，共創台美關係新局。

郭雅慧進一步說明，我們也會持續深化與美國共和黨及民主黨之友好關係，爭取美國跨黨派持續對民主台灣的一致支持，進一步鞏固台美關係發展。

近期全球情勢動盪不安，美國作為確保全球和平穩定與繁榮，以及民主持續發展的關鍵角色，面對日益嚴峻的全球挑戰，新任總統的責任尤為重大，台灣身為國際民主社會成員，願意作為美國最可信賴的夥伴，持續與美國緊密合作，共同為國際社會安全穩定繼續努力。

共和黨 總統府發言人 美國大選

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