國安局：不論美國總統換誰當 都將延續制中友台策略

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國總統大選牽動國際政治局勢，但對於未來美國總統換誰當，國安局長蔡明彥6日表示，不管是誰當選美國總統，美國的整體政策方向還是會延續現在制中友台的政策路線，此外，台灣也會持續與美國現任、新任政府維持戰略溝通。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥等報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」。

會中，民進黨立委王定宇提到，對於美國總統大選結果我方雖都是採取尊重態度，但川普或賀錦麗當選後也會對於地緣政治有些許不同的執政方向，國安單位是否有所因應。

蔡明彥表示有且在國安會議上也都會針對兩岸、經貿等相關議題進行討論，也有請跨部會來做因應。

此外，王定宇也提到，美國總統選舉後，對於台美關係以及多邊地緣政治的經貿關係是否有所變化，國安局是否也有所掌握。

蔡明彥說，基本架構應該不會有太大的改變，事實上向拜登的印太戰略佈局，有很多也是延續當時前總統川普的政策，由此可見，美國對於印太的戰略佈局有他的延續性在，當然很多策略在處理的細節當然會不盡相同，但大部分基調都是差不多的。

蔡明彥也說，確實川普主張的是跟中國大陸全面的脫鉤、對中國大陸課以高關稅，賀錦麗則是主張去風險、關稅部分則是需要再討論。這些部分國安局都會觀察，但整體來看，他們的政策大方向都是一致的「制中友台」但細節的處理上可能會有所不同。

國安局 美國

延伸閱讀

【美國大選即時開票】搖擺州互有領先！選舉人票川普188：99領先賀錦麗

川普在超級戰區喬治亞州和北卡領先 川普行情開始鼓噪

美2/3地區投票結束 川普暫領先 道瓊期指大漲450點 比特幣飆漲8%

藍牆是重點！川普在東南各州強勢 賀錦麗保這三州可勉強過關

相關新聞

美大選後林佳龍明赴立院報告 對跨黨派挺台力道有信心

美國大選結果揭曉，前總統川普將重返白宮。根據外交部報告指出，在台美強健的夥伴關係基礎上，美國跨黨派對台支持以及對台灣的安...

民進黨恭賀川普當選 重申台美關係堅若磐石

美國總統大選結果出爐。民進黨發言人韓瑩今天表示，對於總統當選人川普獲得美國人民支持，順利贏得總統大選，民進黨表達恭賀之意...

卓榮泰祝賀川普當選 盼強化合作共同深化台美關係

美國總統大選結果出爐，共和黨總統候選人川普、副總統候選人范斯當選，行政院發言人李慧芝表示，美國的民主政治體制歷史悠久而完...

川普勝選 韓國瑜認政經挑戰更大、台灣安全要靠四隻腳

美國大選底定，前總統川普將重返白宮。立法院長韓國瑜今天表示，台灣未來在政治安全、經濟上的挑戰，可以很確定只會更大不會更小...

外交部：已轉致賴總統致川普賀函 積極強化雙邊關係

美國總統大選截至6日晚間開票結果，共和黨總統參選人川普及副總統參選人范斯所獲選舉人票數已超過當選門檻270票，篤定當選美...

共創新局！賴總統祝賀川普當選 台灣願作美國最可信賴夥伴

美國大選結果今天揭曉，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統代表政府與人民，祝賀美國總統選舉圓滿成功，並恭喜美國共和黨總統候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。