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拜登外交走向？ 專家：對抗、互動兼具

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立委何志偉（左起）、尹麗喬與美國智庫（螢幕上，左起Wright、右邊上起Madan、尹麗喬與杜如松）討論拜登當選後的美中台關係。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨立委何志偉（左起）、尹麗喬與美國智庫（螢幕上，左起Wright、右邊上起Madan、尹麗喬與杜如松）討論拜登當選後的美中台關係。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

拜登當選後將會恢復多邊主義，台灣應多與拜登政府合作，藉此重返國際組織。」民進黨立委何志偉10日與美國布魯金斯研究所召開線上研討會，布魯金斯中國戰略計劃主任杜如松認為，雖然拜登不會像川普那樣激進，但美國國會兩黨都對台灣很支持，對台灣還是有利。印度計劃主任馬當則認為，民主將會是美國很關注的點。

著重民主價值

何志偉向智庫專家表示，台灣希望在拜登當選以後，持續與美國保持良好互動，台、美之間是意識形態相近的夥伴，也希望成為印太戰略中的一份子，許多美國大型科技公司都來台灣投資，看重的都是台灣的安全與自由，未來台灣也會在印太戰略、南海航行權上扮演更積極的角色。

杜如松以權力、意識形態2種角度分析美、中互動關係，中國近年來的崛起，確實令美國有所顧忌，而在意識形態上，美、台之間有許多共同點，軍購、外交應該會有好的進展。不過他也提到，美、中之間不會有過去美、蘇之間的冷戰狀況，畢竟雙方經濟的互賴程度非常高。

「不過美國會特別加強與各民主國家的連結。」馬當認為，美國對於印度的支持，除了地緣政治的考量以外，印度也是美國想向全世界證明，民主與發展可以同時兼具的最好範例，追求發展不需要向中國一樣極權。印度在南亞是區域大國，中國往南擴張時，印度也要避免周遭國家被中國價值吸引。

歐盟對中反感

布魯金斯歐美中心主任萊特則認為，拜登上任以後，政策的確定性比起川普會更高，中國原本在川普執政時想要透過華為5G等科技，讓歐洲與中國更加親近，但由於國安的考量，雖然歐洲與美國相處不佳，但也與中國保持距離。

因此他總結說，拜登上台後，歐盟與北約的關係會更加修復，雖然與中國還是會有必要的對話，但本質上美中還是處於競爭的狀態。

哈佛費正清研究中心研究員尹麗喬也表示，民主黨政府上台後，對於意識形態（民主、人權）可能會有更多著墨，台灣也可以藉此與更多民主國家交流、提升國際地位。

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拜登 印度 川普

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