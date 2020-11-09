中美缺互信 羅致政：冷戰的想像一定會回來

美國大選結果出爐，民進黨國際部主任、立委羅致政今出席座談會表示，中國與美國的關係已漸漸從競爭轉為對抗，且缺乏互信，未來雖不至於淪至冷戰，但冷戰的想像一定會回來。

國策研究院今邀請相關學者舉行「美國大選後的國際新局」座談會。羅致政在會中表示，他以一名研究者發言，認為接下來拜登政府有三個層面需要觀察，包括政策的延續性、政策的不確定性，以及未來的預測性。

他指出，雖然拜登上台後，在政策上一定相較於川普政府有所變化，但不太可能出現180度的大轉變，雖然一定有不確定存在，但基於拜登屬於傳統外交思維，且有過去的作為和發言做參考，預測性相對於2016年川普上任時更高。

羅致政認為，另一個觀察點是拜登的團隊如何看待中國：是一個在改變的國家？變得更好、更遵守遊戲規則？還是更威權、更獨裁？中國是一個什麼樣的強權，是短期內趕不上美國？還是很快能夠超越美國？羅致政認為，這都會影響拜登政府的政策。

而在美國眼中，中國是一個夥伴，利害關係人，競爭者，還是對手？羅致政表示，現在美國國情大概已經沒有人把中國稱作夥伴，兩國的關係也慢慢從競爭，轉變為對抗。但也要注意，究竟是俄羅斯還是中國，才是拜登政府認為的主要對手。

羅致政說，顯然川普政府認為美國的主要對手是中國，而拜登政府傾向認為是俄羅斯，不過這個部分，大家還有不同的看法。

羅致政認為，中美的競爭關係已是難以逆轉，而兩國缺乏互信，特別是中國是一個不透明且走向威權的國家，未來中美不互信的關係一定會加劇，雖不至於到冷戰，但冷戰的想像一定會回來。

羅致政相信，拜登政府正式上台後，首要處理的是內政問題，包括疫情管控、經濟復甦，及種族衝突，未來也會針對亞太政策的方向做辯論，而台灣不能缺席，必須要加入相關的討論，讓美國知道台灣的觀點與想法，雖不見得會被採納，但一定要讓美國知道。