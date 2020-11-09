快訊

在找另一個地球？ NASA：銀河系至少有3億顆宜居星球

中職／歷經小鬼過世及兄弟失利 峮峮發文：重重一擊的一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中美缺互信 羅致政：冷戰的想像一定會回來

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨國際部主任、立委羅致政分析，中國與美國的關係已漸漸從競爭轉為對抗，且缺乏互信，未來雖不至於淪至冷戰，但冷戰的想像一定會回來。美聯社
民進黨國際部主任、立委羅致政分析，中國與美國的關係已漸漸從競爭轉為對抗，且缺乏互信，未來雖不至於淪至冷戰，但冷戰的想像一定會回來。美聯社

美國大選結果出爐，民進黨國際部主任、立委羅致政今出席座談會表示，中國與美國的關係已漸漸從競爭轉為對抗，且缺乏互信，未來雖不至於淪至冷戰，但冷戰的想像一定會回來。

國策研究院今邀請相關學者舉行「美國大選後的國際新局」座談會。羅致政在會中表示，他以一名研究者發言，認為接下來拜登政府有三個層面需要觀察，包括政策的延續性、政策的不確定性，以及未來的預測性。

他指出，雖然拜登上台後，在政策上一定相較於川普政府有所變化，但不太可能出現180度的大轉變，雖然一定有不確定存在，但基於拜登屬於傳統外交思維，且有過去的作為和發言做參考，預測性相對於2016年川普上任時更高。

羅致政認為，另一個觀察點是拜登的團隊如何看待中國：是一個在改變的國家？變得更好、更遵守遊戲規則？還是更威權、更獨裁？中國是一個什麼樣的強權，是短期內趕不上美國？還是很快能夠超越美國？羅致政認為，這都會影響拜登政府的政策。

而在美國眼中，中國是一個夥伴，利害關係人，競爭者，還是對手？羅致政表示，現在美國國情大概已經沒有人把中國稱作夥伴，兩國的關係也慢慢從競爭，轉變為對抗。但也要注意，究竟是俄羅斯還是中國，才是拜登政府認為的主要對手。

羅致政說，顯然川普政府認為美國的主要對手是中國，而拜登政府傾向認為是俄羅斯，不過這個部分，大家還有不同的看法。

羅致政認為，中美的競爭關係已是難以逆轉，而兩國缺乏互信，特別是中國是一個不透明且走向威權的國家，未來中美不互信的關係一定會加劇，雖不至於到冷戰，但冷戰的想像一定會回來。

羅致政相信，拜登政府正式上台後，首要處理的是內政問題，包括疫情管控、經濟復甦，及種族衝突，未來也會針對亞太政策的方向做辯論，而台灣不能缺席，必須要加入相關的討論，讓美國知道台灣的觀點與想法，雖不見得會被採納，但一定要讓美國知道。

羅致政 拜登 冷戰 美國大選

延伸閱讀

昔日剽竊苦主 英工黨前黨魁開心拜登當選

拜登當選 菅義偉思考適當時機通熱線訪美

魔術強森賀拜登當選 直呼與湖人道奇奪冠同樣高興

港評：拜登上台仍會施壓中國 圍為主攻為次

相關新聞

美政府交接期台海陷軍事風險 邱國正：現在更加嚴峻

美國大選拜登陣營宣布勝選，川普政府進入看守，難有軍事作為，朝野立委關切從現在到拜登宣誓就職的兩個月期間，「中國大陸若要趁...

拜登上台影響美對台軍售？學者：回不去了

美國大選結果出爐，部分民眾憂心可能影響美國未來的對台軍售。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，在現行的脈絡...

美選拜登宣布勝選 邱國正：判美「遏中友台」不變

美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選，國安局如何推演美國、中國及台灣未來三邊關係？國安局長邱國正上午在立法院表示，美方不管哪...

中美缺互信 羅致政：冷戰的想像一定會回來

美國大選結果出爐，民進黨國際部主任、立委羅致政今出席座談會表示，中國與美國的關係已漸漸從競爭轉為對抗，且缺乏互信，未來雖...

拜登勝選 柯文哲：未來15年世界局勢還是美中對抗

美國總統大選結果出爐，民主黨候選人拜登昨發表勝選演說，蔡英文總統也透過推特向拜登表達祝賀之意。台北市長柯文哲今天受訪表示...

川粉掃盪AIT網頁？國安局長：大多是機器人帳號

美國大選結果僵持期間，有大批網友湧入美國在台協會（AIT）留言批評拜登作票。國安局長邱國正上午在立法院表示，針對11月5...

談美國大選 陳水扁：願賭要服輸

美國總統大選，民主黨候選人拜登在多個關鍵搖擺州以些微差距勝出，贏得總統大選，但落敗的總統川普至今未承認敗選。前總統陳水扁...

曾在美執教 前國代蔡志弘：美迎新政局 台須更謹慎

美國民主黨總統候選人拜登將入主白宮，開啟美國新政局，曾在美國教授行政法的國民黨前國代蔡志弘表示，高舉多邊主義的拜登當選，...

孫大千：民進黨美選押錯寶還越描越黑 蠢到無極限

民進黨否認美國大選前押寶美國總統川普，遭藍營譏當總統當選人拜登的團隊這麼好騙嗎？前立委孫大千在臉書批評民進黨根本就是「此...

名家觀點／台美中三角習題的鬥、拖、和

如果拜登最終入主白宮，台灣會是連帶受益者。他的國安與經濟團隊與川普政府一樣憂慮中國大陸的快速崛起，一樣擔心美國領導地位的...

拜登當選 藍擬邀蔡政府專案報告

美國民主黨總統候選人拜登贏得勝選。國民黨立法院黨團總召林為洲昨天表示，因應台、美、中新關係，將邀「蔡政府」到立法院專案報...

陸學者說 中美關係 可望有局部緩解

拜登確定入主白宮，世界主要國家領袖已致電祝賀，不過，大陸國家主席習近平到昨晚為止尚未向拜登祝賀。由於中美關係近年跌入谷底...

熱門新聞

獨／海軍證實美軍登台 今起授我突擊舟、快艇滲透作戰

綠指藍反拜登更反美 藍回批：不吃瘦肉精就反美？

胡志強看美國大選說5個字 引網友互罵「魔鬼」「厲鬼」

第二波疫情來勢洶洶 本周新增境外移入創半年內新高

拜登當選台美關係？王定宇：國民黨不幫忙就算了別搗蛋

國防醫學院僑生因腿疾拒參加軍事鑑測 陸官堅持退訓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。