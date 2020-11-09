名家觀點／台美中三角習題的鬥、拖、和

如果拜登最終入主白宮，台灣會是連帶受益者。他的國安與經濟團隊與川普政府一樣憂慮中國大陸的快速崛起，一樣擔心美國領導地位的流失。但專業老手的他們應不至於粗糙到只對抗而不溝通，更不會連番得罪盟友，退出一個又一個國際組織。

所以拜登上任後，美中長期「競爭」的態勢不變，但「競爭」中將有「合作」，競合比例由目前的有與無，調整為九一、八二或七三比。雙方也可能重啟停滯多年的「戰略對話」，從而給兩強關係一個重建的機會。

反之，如川普連任，美中關係將帶給台灣極大的危險。更為自信的川普將加強抗中，加速經濟脫鉤，並推動台灣成為美國印太攻勢部署的一環。但兩年後即將步入第三任的習近平應不會再願意維持過去三年對美國的被動忍讓。當他決定反擊，台灣就可能首當其衝。

此外，隔洋癡癡望著川普的台灣還常只看到他色厲的一面，忽視他內荏的另一面。美國國防、情報、外交系統與他關係惡劣到連中東地區指揮官都敢公然抗命。疫情衝擊與經濟衰退導致國防經費緊縮。印太盟國對反中虛情假意。只有台灣把自己的安全先押注美國，再全部押在川普，甘心做馬前卒，風險之大，難以形容。

當前的兩岸已是具有七特色的「險狀」。1.大陸政局安定，美國動盪；2.兩岸互信及美中互信都跌到最低；3.兩岸及美中溝通都中斷多年；4.川普及蔡英文均高度自信，排斥溫和派主張；5.兩岸民意敵對；6.美國無力克服大洋阻隔與中共超音速飛彈的威脅，無力馳援台灣；7.台美大選結束，北京「大選」才正要開始。過去幾十年上述七特色從未集中出現一兩點，今天竟然全員到齊。兩岸關係的基本盤如何不險峻？

蔡政府及美國的體認一定最深刻。8月底中共分別從青海及浙江向南海定點發射號稱「航母殺手」的東風21及26型飛彈，展現能夠精準且飽和打擊航母的能力。近幾個月，尤其是9月中旬中共軍機密集出海，宣布「海峽沒有中線」，並49次逾越中線。

解放軍一定曾向美方強力施壓，且力道重得美方必須向蔡政府強力施壓，而其力道也重得吳釗燮部長不得不對外說出「不與美復交」、「不靠美保台」、「美國大選後中國可能有不當想法」的洩氣話。蔡總統也在國慶講話放下身段提議「兩岸和平對話」。蔡吳的收縮顯示兩岸的消息面也極險峻。

本來兩岸關係一直有「鬥」、「拖」、「和」三個選擇。美台明顯主「鬥」，只待習如何三選一。去年蔡政府「反送中」及今年「以疫謀獨」、「美台合鬥中國」以後，北京已關上「和」的大門。「拖」？由於習的「中華民族偉大復興」與蔡的「兩國論」不可能共存，所以蔡愈安穩，習就愈不安穩。在習即將跨進中共第一個百年及他本人第三任前，兩岸關係的「拖」只會讓他戰略上更被動，外受制於美台，內受制於廣大的民意。

如果美中重整關係，兩岸倒可能再「拖」一陣子。如果不成，「鬥」的時程恐將啟動。

老天既然恩賜台灣一個新的空檔，為蒼生計，蔡政府實宜趁此良機改弦易轍，停止「兩國論」，轉而謀求台灣經濟及人民福祉的改善。否則「鬥」的劇本上演，為期不遠。（作者是台北論壇董事長）