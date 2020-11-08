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網瘋傳拜登25歲年輕照 還說有點像這位漫威英雄

拜登上台軍售不變 立委：我致力區域維穩

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
中國空武包括戰鬥機及遠程飛彈數量都大幅提高，因此未來對台軍售，「跨海投射武器」會更有必要。圖為蘇聯「飛毛腿」短程彈道飛彈。（photo by Wikipedia）
中國空武包括戰鬥機及遠程飛彈數量都大幅提高，因此未來對台軍售，「跨海投射武器」會更有必要。圖為蘇聯「飛毛腿」短程彈道飛彈。（photo by Wikipedia）

「美國總統拜登上台後，對台軍售應該會維持，台灣可從後勤角色幫忙鞏固第一島鏈！」民進黨立委鍾佳濱8日受訪指出，拜登應會持續軍售我方跨海投射武器，台灣可從後勤加入聯合軍演；國民黨立委鄭麗文認為，拜登上台後將率先追求穩定，台灣應重新務實面對國際關係；民眾黨立委高虹安則強調，台灣仍可在新美中關係間遊走獲利。

後勤支援第一島鏈

「拜登維持亞太戰略固守第一島鏈的目標，必要的厚質量防禦性武器會繼續提供。」鍾佳濱表示，川普後期同意的對台軍售提高「積極防守」的成分，因為台海兩岸軍力明顯失衡，尤其中國空武包括戰鬥機及遠程飛彈數量都大幅提高，因此未來對台軍售，「跨海投射武器」會更有必要，「不要說攻擊。」

「都打到灘頭了才要『殲敵於灘頭』，恐怕來不及。」鍾佳濱指出，攻台軍機一旦升空，我空軍的防空壓力會變得非常大，台灣海峽可固守的戰鬥空域容積有限，台灣戰機數量已達最高密度，最好能在機場就予以打擊；但打得到也要看得到，雷達指引系統也是軍售必要項目，當然中國也會慣例性持續抗議。

鍾佳濱強調，拜登比較重視跟盟邦討論集體行動，第一島鏈不只有台灣，還有韓國、日本和菲律賓；台灣過去不會參加美日聯合軍演，也是一種對中共的自我節制，避免被認為有群毆的意圖，但美軍航母必須要有空中加油機，台灣提供後勤支援的協定準則可以優先發展，從而在第一島鏈上肩負起應有的角色。

務實面對國際現實

鄭麗文指出，拜登上台後會優先回復美國「可預期」的穩定形象，與歐盟及亞太等盟邦恢復關係，這對全世界都是好事。「拜登的首要任務還是解決新冠疫情。」因為疫情不止，全世界的經濟重災也仍會持續，疫苗的供應將成為關鍵性的議題。此外，拜登也將回歸氣候變遷、自由貿易、區域穩定等多邊主義。

「川普答應的軍售中包含攻擊性武器，值得特別注意。」鄭麗文強調，雖然川普看似挺台灣，還啟動《台灣旅行法》，但包括軍售等議題，對台灣都是短多長空，讓台灣陷入一種「靠美國保護」的迷思，其實對台灣反而危險；「所以拜登上台對台灣是好的，讓我方有機會調整態度，重新務實面對國際現實。」

美國優先不會動搖

「不論誰上台，美中關係都不可能回到歐巴馬時期的夥伴關係。」民眾黨立委高虹安認為，相較於不照牌理出牌的川普，拜登可能會以比較穩健的言詞處理國際關係，但不分黨派，「美國優先」的國策是不會動搖的。在這前題下，和大陸依舊會有相當程度的競爭關係，台灣在其間就還是有遊走獲利的空間。

至於美選期間有些國人和網紅，甚至是執政黨側翼色彩濃厚的粉絲團，有點太過投入了，發表了一些過了頭的人身評論；高虹安強調，「我想執政黨還有專業外交人員可能也稍微要注意，讓我們和新政權團隊的對話和互信不要受到影響就好。」

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