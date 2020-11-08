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游淑慧：川普反中不如蔡英文有效 疫情甩鍋沒成功

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書認為，川普的反中訴求，在美國並不如台灣選舉有效。游也點破川普戰略的兩大關鍵，「反中情緒沒帶動選民情感認同」、「疫情甩鍋沒獲得選民接受諒解」。圖／取自游淑慧臉書
國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書認為，川普的反中訴求，在美國並不如台灣選舉有效。游也點破川普戰略的兩大關鍵，「反中情緒沒帶動選民情感認同」、「疫情甩鍋沒獲得選民接受諒解」。圖／取自游淑慧臉書

美國總統候選人拜登在台灣時間上午9時發表勝選演說，美國多家主流媒體也指拜登已勝選。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書表示，川普的反中訴求，在美國並不如台灣選舉有效。游也點破川普戰略的兩大關鍵，「反中情緒沒帶動選民情感認同」、「疫情甩鍋沒獲得選民接受諒解」。

游淑慧說，中國大陸對美國選民來說，並沒有台灣又大又近的壓迫感，川普希望藉反中戰略，帶動選民認同，顯然不如蔡英文總統有效。另外，川普想把新冠疫情造成美國災難，甩鍋給大陸，也顯然沒成功。甚至這次美國郵寄投票破紀錄，試想每一張選票在郵寄前，都可能讓選民想起川普處理疫情的輕忽。

游淑慧今天在臉書表示，戰局底定，她也應景評論這場選戰的個人看法。

游說，川普的反中訴求，在美國並不如在台灣選舉有效，因為中國大陸對美國選民來說，並沒有台灣這種又大又近的壓迫感；因此川普希望藉著反中戰略，帶動美國選民對他的認同，顯然不如蔡英文總統有效。

游淑慧說，川普想把新冠疫情造成的美國災難，甩鍋給大陸，沒成功。畢竟美國總統還是他在當的，一開始輕忽的也是他，美國民眾沒有諒解川普的責任。

游淑慧表示，因為疫情，這次美國大選採郵寄投票者破紀錄，試想每一張選票在郵寄前，都可能讓選民想起川普處理疫情的輕忽。

川普 疫情 游淑慧

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