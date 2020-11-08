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拜登當選美國總統 鄭文燦：台美關係互信不變

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
拜登當選美國總統，桃園市長鄭文燦（中）受訪認為台美關係不會因為美國總統的民主選舉結果，而有任何改變。記者曾增勳／攝影
拜登當選美國總統，桃園市長鄭文燦（中）受訪認為台美關係不會因為美國總統的民主選舉結果，而有任何改變。記者曾增勳／攝影

美國總統大選出爐，拜登當選總統，桃園市長鄭文燦今天中午表示，美國民主選出來的結果，台灣都應尊重支持，相信台美關係距離拉近、互信增加，都是不變的原則，不會因為美國總統的民主選舉結果，而有任何改變。

鄭文燦前往大園區主持大園花彩節之後，他受訪表示，美國參、眾議院通過挺台法案，包括台灣旅行法、台灣安全法等，幾乎都是兩黨一致同意，沒有任何歧見，保護台灣的民主已經成為美國政府以及民間的主流共識，基本大戰略是不會改變，抗中政策或許兩黨略有不同，但是架構原則是一樣的。他認為拜登也是挺台的。

他舉例說，他曾前往美國國會山莊訪問，分別拜訪1位是民主黨參議員Tim Kaine、他與希望拉蕊搭檔競選過副總統，1位是共和黨參議員Todd Young、他擔任過維尼吉亞州長，他與2人對談、合照，當時TimKaine說，「代表兩黨都保護台灣」。

鄭文燦 拜登 台灣旅行法

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