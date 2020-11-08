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拜登當選美國總統 綠委：反中是美國主流民意 難改變

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
拜登與賀錦麗發表勝選演說。法新社
拜登與賀錦麗發表勝選演說。法新社

美國總統大選結果出爐，拜登確定當選。民進黨立委認為，反中已是美國的主流民意，拜登也不敢輕易改變。

對於拜登當選美國總統，民進黨立委陳亭妃表示，蔡英文總統已經在推特上面恭賀拜登與賀錦麗當選美國的總統與副總統，她相信台美關係也絕對不會因為誰當選而有所改變。尤其在美國，反中已經是主流民意，所以拜登也不敢輕易去改變，甚至中國的惡霸也已經造成美國在整個世界強權的拓展的威脅，甚至對民主自由也造成威脅。

陳亭妃說，在這樣的一個狀況之下，美中的關係要輕易改變，其實是不容易的，它已經是一個局勢，她相信絕對不會因為拜登當選，而任意有所改變，大家可以放心。陳亭妃說，台灣跟美國的關係，政府都有良好的接觸，所以絕對信心，不會有任何影響。

民進黨立委許智傑則說，恭喜拜登當選美國總統，並指出，過去川普總統通過的友台法案，都是民主黨和共和黨有一致的共識，希望未來拜登政府可以繼續支持台灣，深化台美關係。

民進黨立委王定宇表示，台美關係在美國是跨黨派的，包括友台法案，以及軍售案等，都是在國會得到跨黨派支持，而這次大選，並沒有讓國會的結構產生變化。

王定宇認為，值得關注的是，畢竟是不同的總統，雖然有同樣的目標，但執行的方式恐怕不同，例如在國際組織的參與、印太戰略，以及美中貿易戰的處理等，拜登的處理會有些許不同，再加上新內閣成員的進駐，政策執行的作風上也會改變，這需要半年的觀察期。

拜登 民進黨 選美

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