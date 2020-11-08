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回憶市長任內與拜登見面 陳水扁：他先訪台再訪中

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
前總統陳水扁發臉書回憶過去與準美國總統拜登見面情形。圖／取自台灣勇哥粉絲團
前總統陳水扁發臉書回憶過去與準美國總統拜登見面情形。圖／取自台灣勇哥粉絲團

美國民主黨候選人拜登當選新任美國總統，前總統陳水扁回憶與拜登1998年3月初見面情形，當時擔任台北市長的陳水扁率團訪美，見到時任參議院外委會少數黨領袖拜登，就台灣加入世界貿易組織(WTO)及世界衛生組織(WHO)等議題交換意見，2年後，阿扁當選總統，拜登後來也曾先訪問台灣，再到中國。

陳水扁今在臉書表示，1998年3月15日到22日，他在台北市長任內率團訪問華府與紐約。3月17日會晤參議院外委會少數黨領袖拜登，就台灣加入世界貿易組織(WTO)及世界衛生組織(WHO)等議題交換意見，並請他跟僚友全力支持。

陳水扁說，2年後，他當選總統，拜登不久也成為參議院外委會主席，並立即先訪問台灣，再到中國。

陳水扁指出，1998年的美國之行，他也特別邀請華盛頓市長貝利參加同年5月在台北舉行的「世界首都論壇」會議，貝利無視中國的打壓，2個月後親自出席。他也曾拜訪紐約市長朱利安尼，朱利安尼拒見中國國家主席江澤民，而選擇與陳水扁在紐約市政府一起召開記者會。

拜登 陳水扁 紐約

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