幫宣布拜登確定勝選 蔡正元：再見了川普先生

美國總統大選開票陷入膠著，國民黨政策會前執行長蔡正元稍早在臉書宣布，民主黨總統候選人拜登因為確定贏得「最後一根稻草」賓州選票，ㄧ舉跨過勝選門檻，僅管其他州還在開票或驗票，這已經無關緊要，已經拜登確定勝選。

蔡正元表示，僅管川普陣營要發動法律戰，但這同樣也無關緊要了；有人說現任美國總統川普敗選後，美國會怎樣怎樣，這也是隨風而去無關緊要。

蔡正元說，美國自從南北統獨內戰後，就產生超穩定的政治結構，沒有任何一個政客或黨派有什麼神威可以留下鴻爪之痕，吵吵鬧鬧免不了，偶而街頭暴動亂ㄧ下，但都只是串串漣漪。

蔡正元認為，沒有川普的日子ㄧ定很沉悶，也一定有人懷念這種日子，但都已經落幕了，「再見了川普先生」。