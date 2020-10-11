國慶焰火疏運引民怨 黃偉哲臉書向遊客道歉

台南昨晚施放國慶焰火吸引超過50萬人潮湧入，交通壅塞與接駁疏運不順引發部分遊客抱怨，台南市長黃偉哲今天在臉書發文向遊客說對不起，並希望給在第一線服務的人員掌聲。

國慶焰火昨晚在台南市安平區漁光島施放，人潮下午起陸續湧進周邊幾個主要觀賞點，周邊道路到了傍晚已出現壅塞，連接駁車都難以通行，黃偉哲的臉書湧入許多遊客抱怨的留言。而焰火施放結束後，大量遊客同時從會場離開，一時難以疏散，人潮直到今天凌晨0時左右才全部離開。

黃偉哲昨晚坐鎮指揮散場工作，直到送走接駁車載運的最後一批遊客，隨後，更前往會場各角落為工作人員打氣，這些過程被拍成影片，下午配合黃偉哲臉書發文上架。

黃偉哲在貼文中表示，經過一夜的努力，要謝謝全體志工、警察、消防、醫護、交通、清潔人員，以及市府團隊的同仁，「謝謝你們無私的奉獻，成就台南的故事」。

黃偉哲也表示，要向所有來台南的朋友們說聲對不起，昨晚的交通接駁等待時間漫長，非常抱歉，將會嚴肅檢討、改進，也請大家把責難留給他，把掌聲留給所有站在一線服務到最後一刻的志工、警消、清潔等團隊夥伴。