雙十國慶剛過Google就出包 中華民國建立時間竟變1949年

昨天是雙十國慶日，不過有網友發現在Google搜尋「中華民國建立時間」，跳出來的時間竟然不是1912年1月1日，而是1949年12月7日，也就是中華民國政權遷往台灣的時間。

《聯合新聞網》實際在Google搜尋輸入關鍵字「中華民國建立時間」、「中華民國成立時間」或是「中華民國建國時間」，跳出來顯示的時間都是1949年12月7日。

1912年1月1日中華民國臨時政府成立，孫中山為首任臨時大總統，到了1949年，國民黨在國共內戰中潰敗，當年12月7日由蔣中正指示行政院召開緊急會議，最終宣布中央政府遷往台灣台北。

此事也在PTT掀起討論，網友紛紛留言表示「最近Google系統一直在出錯還有限制搜尋」、「英文版搜尋？」、「大家都想消滅中華民國」。