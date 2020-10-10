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軍系國慶活動 大老許歷農：誓死捍衛的是中華民國、非中華民國台灣

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
高齡102歲的軍系大老許歷農出席今出席軍系在北市府前廣場舉辦的國慶活動。記者趙宥寧／攝影
高齡102歲的軍系大老許歷農出席今出席軍系在北市府前廣場舉辦的國慶活動。記者趙宥寧／攝影

中華民國中央軍事院校校友總會今在台北市府前廣場舉辦國慶活動，邀請高齡102歲的軍系大老許歷農出席，原先更安排「神秘嘉賓」、高雄市前市長韓國瑜與許歷農同台致詞，不料韓昨晚臨時說不來。許歷農致詞時則表示，他們誓死捍衛的是中華民國，不是中華民國台灣，將追隨孫中山的遺志，一起共同奮鬥。

許歷農今坐著輪椅上台致詞說，他今年102歲，早年為台海打過仗，今天有幸和大家一起參加捍衛中華的嘉年華會，覺得非常高興，也向外界報告2個事項，供大家參考。許歷農致詞完，將一部中華民國憲法交給國防部前部長伍世文，象徵傳承。

許歷農說，國父孫中山1912年建立中華民國，他們誓死捍衛的是中華民國，不是中華民國台灣，也不是台灣中華民國，更不是中華民國括弧台灣，而是正統的中華民國。

許歷農表示，自中華民國開國以來，幾位重要領導人都以憲法追求國家統一，三民主義統一中國更是追求國家統一，孫中山遺言是「革命尚未成功，同志仍需努力」，他們會追隨孫中山共同奮鬥。

中華民國 孫中山 韓國瑜 國慶

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