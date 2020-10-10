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軍系國慶活動 大老許歷農：誓死捍衛的是中華民國、非中華民國台灣
中華民國中央軍事院校校友總會今在台北市府前廣場舉辦國慶活動，邀請高齡102歲的軍系大老許歷農出席，原先更安排「神秘嘉賓」、高雄市前市長韓國瑜與許歷農同台致詞，不料韓昨晚臨時說不來。許歷農致詞時則表示，他們誓死捍衛的是中華民國，不是中華民國台灣，將追隨孫中山的遺志，一起共同奮鬥。
許歷農今坐著輪椅上台致詞說，他今年102歲，早年為台海打過仗，今天有幸和大家一起參加捍衛中華的嘉年華會，覺得非常高興，也向外界報告2個事項，供大家參考。許歷農致詞完，將一部中華民國憲法交給國防部前部長伍世文，象徵傳承。
許歷農說，國父孫中山1912年建立中華民國，他們誓死捍衛的是中華民國，不是中華民國台灣，也不是台灣中華民國，更不是中華民國括弧台灣，而是正統的中華民國。
許歷農表示，自中華民國開國以來，幾位重要領導人都以憲法追求國家統一，三民主義統一中國更是追求國家統一，孫中山遺言是「革命尚未成功，同志仍需努力」，他們會追隨孫中山共同奮鬥。
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