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趙春山看總統國慶談話 強調「操之在我」避險

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。圖／本報系資料庫
淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。圖／本報系資料庫

針對今年蔡英文總統的國慶演說，淡江大學大陸所榮譽教授趙春山表示，蔡英文強化做好「操之在我」的部分，站穩腳步之後，接著運用機會對大陸釋出談判的善意，整個作法是避險。

趙春山受訪時分析，在內部方面，總統的講話強調硬與軟的兩部分。「硬」為國防實力；「軟」為做好團結，蔡特別提到朝野政黨，指的應是國民黨在兩岸政策上有跟民進黨政府趨同的局勢，就蔡的觀點而言，希望藉這機會讓朝野在兩岸政策上建立共識。

趙春山接著說，同時在外部方面，蔡英文提到印太、兩岸形勢，以及台灣防疫有成，這些都讓台灣在國際社會的地位、角色突出。蔡認為這是一個很好的機會，因此要先鞏固內部陣地，再來利用外在環境變化，讓台灣可以有機會來增加國際社會的能見度。

趙春山表示，蔡英文也非常小心，對大陸方面釋出要對話，強調不會製造麻煩，希望維持穩定，但這是雙邊的問題，雙邊的問題不經過對話，就沒有辦法達到這目標。除此之外，這篇講話當中更值得注意的是，蔡英文沒有提到台美關係近期大幅地加強，這段時間美國對台軍售、高官來訪等等，蔡都沒有突出。再加上外交部長吳釗燮近日的談話，目的都是不想刺激大陸。

至於國民黨團提出的台美復交與美國協防案，是否讓民進黨借力使力，以達到後續民共有機會對話？趙春山表示，藍營提出的兩案，給了民進黨借力使力的機會，但是民共能否對話，還要看北京，障礙即為如何處理「九二共識」。

趙春山表示，如果蔡英文想達到目標，他需處理「九二共識」裡的一中問題，基本上就是一中各表、擱置爭議，這個問題蔡躲不掉。若他想達到雙方面共同穩定，蔡需找出一個能夠為對岸所能接受的一個共同談判基礎，取代「九二共識」，否則要展開對話要看對岸。

蔡英文 民進黨 九二共識

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國慶典禮 蔡英文總統講話

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