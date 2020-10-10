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國慶婦產科名醫警訊 李茂盛：國慶寶寶銳減國安亮紅燈

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中茂盛醫院今天上午喜迎一名國慶寶寶。圖／台中茂盛醫院提供
台中茂盛醫院今天上午喜迎一名國慶寶寶。圖／台中茂盛醫院提供

雙十國慶，台中茂盛醫院今天上午喜迎一名國慶寶寶，還有4名產婦待產。台中茂盛醫院院長李茂盛說，國內人口老化嚴重，台灣今年首度出現「生不如死」的人口負成長，顯示台灣國安已亮紅燈，建議可師法日本試管寶寶佔新生兒的1/15，那麼台灣可再增加2至3千名的人口數，多少可抒解台灣人口負成長的國安問題。

依據內政部統計，去年的出生嬰兒人數為總計為17萬7767人，第1次跌破18萬人，也是10年來的最低點，而死亡人數為17萬6296人，即出生數只比死亡數多出1471人，總計去年的粗出生率為7.19%，較前年又掉了0.51%，終於在今年上半年發生首次的「死亡交叉」，即出生率低於死亡率。

李茂盛說，以院內的情況為例，過往國慶寶寶人數高達10人左右，但因近年少子化，預期今年的國慶寶寶約4到5人。以去年國內產婦生育第一胎的年齡拉高至31.01歲，生育率為全球倒數第2，台灣人口老化嚴重，因晚婚晚生是不孕主因，年輕人不想生，想生的人因年紀大而產生困難，只好求助人工生殖技術。

他指出，對照國健署公佈台灣最新的2018年度人工生殖施行結果分析報告顯示，接受人工生殖的最大族群為40至49歲婦女，但38歲以上婦女的懷孕率會大幅下降，接受人工生殖的婦女年齡為37.3歲，比10年前多了4.6歲，再度刷新紀錄，總計活產嬰兒數為1萬236人，可見試管寶寶年年增加，歷年來首度破萬，即每18個新生兒就有1個是試管寶寶。

李茂盛指出，根據日本產科婦人科學會彙整，2018年共計有5萬6900多名試管嬰兒，創史上新高，即每15名新生兒就有1個是試管嬰兒；同時，體外人工受孕等件數也來到新高點，總計有45萬4893件，比2017年多了6600多件，顯見試管寶寶已成出生人口的新生力軍。

台中茂盛醫院今天上午喜迎一名國慶寶寶。圖／台中茂盛醫院提供
台中茂盛醫院今天上午喜迎一名國慶寶寶。圖／台中茂盛醫院提供

試管嬰兒 國慶 新生兒

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