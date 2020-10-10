2020國慶主視覺設計 操刀者是創業一年半的30歲小伙子

雙十連假登場，適逢疫情衝擊，國慶籌備委員會特地製作的限量「國慶口罩」，意外成為了今年國慶的焦點！除了口罩、今年的國慶整體視覺設計也引人關注，幕後操刀者是只有30歲的新銳設計師曾國展！

早在9月21日國慶籌委會公布這款紀念口罩時，其新潮前衛的設計風格，就擄獲了大批網友。為了能夠抽中國慶口罩，慶籌會抽獎貼文的分享數，更是在短短不到一周內，就衝破了千次分享大關！

除了口罩，此次國慶的主視覺動畫也是國慶粉專上的一大亮點。

有別於過去主視覺的無聲設計，本次國慶主視覺首度加入輕快動感的音樂，搭以榮耀金、溫暖橘、湖水綠、優雅紫的四色聲波，讓短短40秒的形象影片，能更完整傳達出今年的國慶主軸：「多元聲音」。

更細心的民眾可能還會發現，今年國慶logo的字體極具巧思。「民主台灣．自信前行」八字的字體，與「聲波」主視覺呼應，且字體大小適中、不搶戲，可謂別出心裁。

而不論活潑前衛的四色口罩，還是「國慶主軸」的巧妙發想，其實都來自本次國慶主視覺設計的幕後操刀者，年僅30歲、綽號小綠的新銳設計師曾國展。

內政部公布今年的國慶主視覺設計。圖／取自「中華民國 讚國慶」臉書粉絲專頁

國慶大會指定中衛作的國慶口罩，引發討論。圖／中衛提供

來自台南的他，畢業於雲林科大視覺傳播學系，現與妻子李怡美（綽號小美）一起經營自有品牌「一件設計工作室」。不過，創立僅僅一年多的工作室，究竟哪來如此強大的創作能量，得以撐起國家主視覺設計師的大旗呢？

「一件設計工作室」，把每「一件」作品都視如已出

來到台南市歸仁區，一個遠離市中心的小社區，「一件設計工作室」就棲身在此區的某棟住宅大樓之中。

約莫20坪大的工作室，有一片面東的落地窗，工作室擺設乾淨俐落，除了一面擺放作品集與收藏品的開架式書櫃外，就是小綠與小美的辦公桌。

談起當初為工作室命名的來由，小綠說，當初想法很簡單，就是希望能用心面對每個案件與客戶，把每一件設計都做到最好、最獨特。

不過話鋒一轉，他又語帶俏皮地表示，把一件的「件」字拆開，就是一個人、一頭牛，妻子是那個負責牽牛的人，自己則是那頭乖乖聽話的「牛」。

小綠談得雖然輕鬆，但其實2019年甫成立的「一件設計工作室」的背後，是他在台北磕磕碰碰六年下來，才終於孕育出來的美麗成果，這一路走來，並不簡單。

我是設計師嗎？從《bito》到《誠品生活》的肯認之路

時間回到6年前，剛服完替代役的小綠，正準備尋找人生的第一份工作。也正是同一年，台灣動態設計團隊JL Design，進軍金曲獎創意團隊，透過兼具動態感與典雅感的視覺風格，顛覆了原有的三金獎項美學。

「當時的我認為，動態設計會是一個未來趨勢，」年僅24歲的小綠沒想那麼多，心念一動，便決定投身動態設計產業，選得還是業界的頭牌之一，亦是後來協助製作台北世大運廣告的動態設計公司《bito》。

但在《bito》工作期間，卻也讓小綠認清了自己不足。他回憶，在《bito》時，既沒辦法發揮自己在平面設計的本事，又無法趕上公司裡對動畫技術的要求。因此，半年後，他決定離開這個他曾嚮往的動態設計產業。

「現在回憶起來，從《bito》離開時，我甚至不敢說自己是設計師，」提起那段青黃不接的時刻，小綠感慨道，自己雖是平面設計出身，但到了25歲那年，卻連基本的印刷、出血、裁切都不懂。

還好，第二份工作，小綠落腳《誠品生活》視覺企劃處，在那裡，他又重新找回了自己對設計的熱忱。

拿出當時在《誠品生活》的出刊作品，從前期設計概念的企劃、中期與攝影參與刊物製作，到後期與工廠協調印刷，如今的小綠，都尚能對其中的細節如數家珍，彷彿在每一頁的作品中，都還挹注了他的當時的記憶。

「我喜歡透過紙張傳遞出來的實感，」捧者沉甸甸的作品集，小綠仍然感懷著在《誠品生活》兩年多的淬鍊，讓他走過迷茫、肯認自己，也逐漸了解自己衷心之事，仍然是平面設計。

透過「標準字」設計，打下回家創業基礎

事實上，在《誠品生活》工作期間，除了份內事，小綠也不曾停止自行接案的腳步。2015年6月，他便曾協助獨立音樂活動「台北獨立急行」設計了一系列的「標準字」，收穫了文藝界的一陣好評。

「所謂標準字，就是泛指品牌商標的一組字，」小綠解釋，也是在《誠品生活》工作期間，各項品牌、活動的「標準字」設計案也陸續找上門來，漸漸地，當業界提起設計「標準字」時，小綠已是其中最具代表性的人物之一。

回頭來看，2015到2017的兩年多，是小綠技術逐漸豐厚的一段日子。一方面在《誠品生活》規律的出刊中，掌握了許多印刷的眉角；另一方面，則透過在外接案，打開了自己在「標準字」設計上的專業地位。

也正是在2017年下半，「回台南老家創業」的心念，開始在小綠的心中萌芽。

而讓夢想能夠落地的關鍵之一，還屬知名線上課程網站hahow主動找上門來。

「hahow開課後，讓我們有相對穩定的收入來源，」小綠不諱言，hahow的募資課程大成功，是讓他們回台南創業的強心針。時至今日，小綠在hahow上的開課人數仍在上升，總課程人數更飆破2200人。

如今落葉歸根，「一件設計工作室」成立一年半，且開始在台南扎根。2019年度，臺灣文博會「臺南地方館」展覽視覺設計、臺南街頭藝術節視覺設計、臺南文化藝術成果專輯《文化首都》書籍設計……等台南在地文藝活動設計，全部皆由「一件設計工作室」操刀企劃。

小綠坦言，小時候不曾特別關注家鄉，畢業後又在台北打拼。直到去年回來，才終於在設計的過程中，感受到台南歷史的溫度，與台南在地的文藝能量，對此，他感到十分珍惜。

「我不會說我們有代表作，」展望未來，小綠說，即便做了「國慶主視覺」的設計師，他也不會將作品分等級。畢竟，「一件設計工作室」的成立初衷，就是要將每一件作品，都當作最好。

（文 / 蔣濬浩 攝影 / 蘇義傑，本文出自2020.10.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）