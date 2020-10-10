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國慶俏麗短髮韓裔主持人引熱議 網揭是談話性節目班底

直播／國慶文告全文 蔡英文：感念國軍付出 穩定兩岸關係

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國慶俏麗短髮韓裔主持人引熱議 網揭是談話性節目班底

聯合新聞網 / 綜合報導
今年國慶典禮，韓裔主持人魯水晶（右）受網友討論。圖取自udn tv
今年國慶典禮，韓裔主持人魯水晶（右）受網友討論。圖取自udn tv

今年雙十國慶典禮，延續往例依然請來一位新住民主持人，和台籍主持人搭檔。今年擔綱主持的是來自韓國的講師魯水晶，少見的姓氏和些微口音，讓網友熱議她的背景。

近年來國慶為強調台灣是多元族群融合的社會，從2018年開始邀請新住民主持人，包括來自越南的阮秋姮和土耳其藝人吳鳳，今年則是找來韓國的魯水晶。她受訪時表示在網路看到新住民主持人公告才投履歷申請，大約花了一個多月的時間準備，很榮幸能在總統府前共同慶祝國慶大會。

魯水晶在韓國時就是韓語老師，曾到大陸工作生活一年多，想趁年輕時到國外生活，學中文兩年半後因工作關係到台灣當韓語老師，也遇見現在的先生，至今已經來台12年了。

魯水晶也在補習班任教。圖取自臉書
魯水晶也在補習班任教。圖取自臉書

她表示平常講中文沒什麼問題，但在正式場合擔任主持人要糾正發音，尤其四聲一定要清楚，最近晚上會緊張到睡不著。

魯水晶現為行政院人事行政總處韓語講師，學生超過2萬多人，除了自己開設補習班以外，也有出版書籍。另外魯水晶也是八大電視台談話性節目「WTO姊妹會」的班底之一，並兼職口譯，曾在韓星來台舉行見面會時擔任隨身翻譯。

魯水晶上八大電視台節目WTO姊妹會。圖取自youtube
魯水晶上八大電視台節目WTO姊妹會。圖取自youtube

魯水晶的亮麗外型和流利中文也引起網友熱議：「她在韓文補教界很有名」、「她是WTO姐妹會常客，反應口條很好」、「她老公是台灣人，算正港新住民」、「外籍新娘在台灣是弱勢，我覺得突顯重視弱勢這一點很好」、「每年新住民主持人都被攻擊，認同台灣加入台灣有什麼不對」。

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