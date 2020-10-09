國慶前夕 黑鷹生還軍官曹進平挽袖捐熱血

中央社 / 台北9日電

國慶日前夕，在黑鷹直升機事故中幸運生還的軍官曹進平挽袖捐熱血；據台灣血液基金會統計，目前全台以台南市、高雄市最缺血，全血型都不足7天安全庫存，籲民眾挽袖捐熱血。

空軍UH-60M黑鷹直升機（機號933）1月2日在新北市坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部通次室次長曹進平幸運生還，更忍著傷痛，在現場指揮救援，令人印象深刻。

台北捐血中心今天在社群網站臉書（Facebook）發文說，曹進平不僅捍衛國家安全，更在國慶日前夕捐熱血，拯救患者生命。

根據血液基金會最新統計，目前各縣市血液庫存以台南、高雄地區最不足，不論A、B、O、AB型都偏低，只剩4到7天庫存量，不足7天以上安全庫存量。

其次是台北地區，A、O、AB型庫存同樣偏低，僅剩4到7天用量，新竹地區以AB型庫存偏低、台中地區是O型血液庫存量偏低，同樣都只有4到7天庫存。

血液基金會說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間各捐血站落實防疫、消毒工作，民眾可放心捐血，也呼籲符合捐血資格民眾踴躍挽袖捐熱血，一同祝賀國家慶典。

捐血中心 黑鷹直升機 血液基金會

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