被害心聲…遭逃逸移工撞成重傷 求償無門

逃逸外籍移工在台犯罪後難以追查，逐漸成為國家治安死角。彰化縣一名陳小姐九月初遭逃逸外籍移工開車撞飛且肇事逃逸，顱內出血、全身多處骨折，經開刀後救回一命，卻面臨龐大醫藥費，家屬放下工作廿四小時照顧，加上警方抓不到犯嫌，即便逮捕也求償無門，導致受害者一家身心俱疲。

警方雖派人追查，但因逃逸外勞具團結性，加上語言不通，並非合法人口，平常也無法掌握其行蹤，至今仍未逮捕犯嫌到案，家屬只有百般無奈。

陳小姐緊急搶救後雖撿回一命，卻因顱內出血，一度出現認知與表達障礙，身體傷勢也因過於嚴重，住院一個多月才得以返家，醫師評估必須再開兩次刀、歷經漫漫復健長路才能正常行走。陳小姐至今仍不敢回想當下情景，丈夫張先生也因廿四小時照顧，夫妻兩人身心皆受到嚴重傷害。

張先生表示，政府大量引進移工進入台灣，卻沒有配套管制，嚴重威脅國民生命安全，擔憂未來情況恐怕更糟，民眾只能自求多福。